Dueños de palcos del estadio Azteca de México ganan batalla legal antes del Mundial 2026

Un juez ha dictado un fallo legal a favor de los propietarios de palcos en el estadio Azteca, devolviéndoles derechos que habían sido restringidos recientemente.

Tras una disputa legal, se ha determinado que las autoridades del recinto no pueden prohibir el acceso con alimentos y bebidas a estos espacios privados, garantizando así la autonomía de los titulares sobre sus propiedades incluido en los partidos del Mundial Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Esta resolución representa un triunfo significativo para la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas. El fallo no solo protege el consumo personal, sino que también blinda el derecho de los propietarios a la renta y comercialización de sus espacios. Con esto, se busca asegurar que se respeten íntegramente los títulos de propiedad y las concesiones vigentes frente a las nuevas políticas del estadio.

La medida cobra una relevancia especial ante la cercanía de eventos internacionales de gran escala. El dictamen estipula que estos derechos deberán respetarse en todos los espectáculos, incluyendo los partidos del Mundial 2026, que iniciará el próximo 11 de junio.

De esta manera, los abonados y dueños de palcos tienen la certeza jurídica de que podrán hacer uso pleno de sus instalaciones durante la máxima justa mundialista.