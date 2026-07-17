Falso bono de hasta 4 000 dólares se ofrece en redes

Alerta por ofrecimiento de falso bono de hasta 4 000 dólares.

¡Alerta de estafa! Una falsa oferta de bonos de hasta 4 000 dólares se ha difundido a través de redes sociales, advirtió este viernes 17 de julio de 2026 la Secretaría General de la Comunicación.

La imagen difundida en redes sociales incluye una fotografía generada con Inteligencia Artificial del presidente Daniel Noboa con un paisaje de Quito y la bandera de Ecuador.

El supuesto 'bono presidencial para todos' ofrece un bono de entre 1 000 y 4 000 dólares.

Incluye un botón rojo con el texto 'Reclamar ahora' que redirige a un sitio web malicioso.

El supuesto bono se ofrece en redes sociales para menores desde los 13 años hasta adultos mayores de 65 años.

El Gobierno aclaró que se trata de información falsa, pues no existe un bono como el anunciado.

Algunas personas también reportaron haber recibido el ofrecimiento a través de mensajes de texto que incluían el link a la web.