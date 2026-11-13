Los vuelos entre Ecuador y EE.UU. podrían sufrir demoras o cancelaciones por restricciones 

Quiport recomendó a los pasajeros con vuelos desde y hacia Estados Unidos verificar sus itinerarios con su avión ante las restricciones temporales anunciadas por la FAA.

Las operaciones aéreas desde y hacia Estados Unidos podrían registrar demoras o cancelaciones durante este viernes 13 de noviembre de 2026.

La advertencia responde a restricciones temporales emitidas por la Administración Federal de Aviación (FAA) de ese país.

Interrupción temporal en Estados Unidos

A través de sus canales oficiales, la FAA notificó a las 17:02 de este viernes 14 de noviembre de 2026 que se produjo una interrupción temporal de las telecomunicaciones.

Como medida de precaución, la entidad dispuso la suspensión de todos los vuelos.

El organismo estadounidense precisó que se encuentra verificando la situación de cada una de las operaciones y aclaró que los vuelos internacionales se gestionarán caso por caso.

Recomendaciones para los pasajeros

Ante este escenario, Quiport , concesionaria del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre de Quito, emitió un comunicado dirigido a los usuarios de la terminal aérea.

La entidad advirtió que los itinerarios con origen o destino en territorio estadounidense son susceptibles a modificaciones y pidió a los viajeros tomar en cuenta las siguientes medidas: