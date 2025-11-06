Fuerte congestión vehicular en la vía Perimetral de Guayaquil por incendio de camión de bebidas

Un camión que transportaba bebidas gaseosas se incendió en la vía Perimetral.

Un camión que transportaba bebidas gaseosas se incendió en la vía Perimetral, en el norte de Guayaquil, la mañana de este jueves 6 de noviembre de 2025.

Pasadas las 08:00 se reportó la emergencia sobre el puente, a la altura de la Espol. El Cuerpo de Bomberos de la ciudad acudió a sofocar las llamas.

Videos difundidos en redes sociales mostraron al camión rojo envuelto en llamas, principalmente consumiendo gran parte del producto.

Los bomberos acudieron y sofocaron las llamas con chorros de agua. Al sitio acudió un vehículo contra incendios y una ambulancia.

Sin embargo, no se reportaron víctimas en el lugar. Las causas del incendio no fueron identifcadas aún.

El camión quedó a un costado de la vía, lo que generó congestión vehicular. Mientras tanto, otro camión de la empresa de bebidas acudió al sitio del siniestro y se espera que el vehículo sea retirado.