Más de 480 personas recibieron asistencia en albergue tras las inundaciones en Guayaquil

La Unidad Educativa César Andrade Cordero funciona como punto de atención para las familias damnificadas.

La Unidad Educativa César Andrade Cordero, en la ciudadela Las Orquídeas, al norte de Guayaquil, continúa funcionando como albergue temporal y punto de asistencia para las familias afectadas por las inundaciones del pasado domingo.

Desde el lunes, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, CELEC EP y el Ministerio de Salud Pública mantienen personal en este establecimiento para atender las necesidades de los damnificados.

Hasta este miércoles 4 de noviembre, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos reportó más de 480 personas atendidas en este punto. Además, hasta el martes se habían entregado más de 400 kits alimentarios, destinados a familias de hasta cuatro integrantes.

Albergue en Las Orquídeas brinda atención médica a los afectados

El Ministerio de Salud Pública mantiene personal sanitario en la unidad educativa para ofrecer consultas de medicina general, psicología y odontología. Entre el martes y miércoles, más de 360 personas recibieron atención médica.

Las jornadas continuarán este jueves 5 de noviembre. Además, el personal de salud realiza campañas y recorridos domiciliarios en sectores afectados como Las Orquídeas, Mucho Lote y Pascuales.

Los centros de salud de Guayaquil también permanecen operativos. Según el director provincial de Salud de Guayas, ninguno registró afectaciones que impidan su funcionamiento.

Entre las principales recomendaciones sanitarias está evitar el contacto con el agua acumulada por las inundaciones, debido al riesgo de enfermedades como la leptospirosis.

¿Dónde entregar donaciones para los damnificados de Las Orquídeas?

La Unidad Educativa César Andrade Cordero también está habilitada para recibir donaciones de agua y alimentos no perecibles destinados a las familias afectadas por las inundaciones.

Las personas que deseen colaborar pueden acercarse a este establecimiento y entregar sus donaciones para contribuir con la asistencia a los damnificados.

Mientras continúa la ayuda institucional, en Las Orquídeas todavía son visibles las consecuencias de las lluvias. Los moradores siguen retirando lodo, limpiando sus viviendas y sacando colchones, muebles y otras pertenencias que quedaron dañadas por el ingreso del agua.

La atención en el albergue y la distribución de ayuda buscan responder a las necesidades de las familias mientras avanzan las labores de recuperación en este sector del norte de Guayaquil.