Fuertes lluvias inundan calles y provocan cortes de luz en el sur de Italia
Un fuerte temporal de lluvias provocó inundaciones, cortes de electricidad y problemas de movilidad en el sur de Italia.
Calles anegadas, árboles caídos y ríos desbordados golpean el sur de Italia
Dipartimento Protezione Civile
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Actualizado:
04 nov 2026 - 11:29
Un temporal de intensas precipitaciones provocó inundaciones en Maglie y otras localidades de la región de Salento, al sur de Italia.
Las lluvias también causaron la caída de árboles, interrupciones eléctricas y dificultades para circular por varias vías.
Las fuertes lluvias inundaron las calles de Maglie, una ciudad de la provincia de Lecce, en el sur de Italia. La acumulación de agua afectó varias carreteras y complicó la movilidad de los habitantes.
Inundaciones y cortes de luz en la región de Salento
El temporal también golpeó a otras localidades de Salento, donde se reportaron interrupciones del servicio eléctrico y caída de árboles.
En varios sectores, la cantidad de agua acumulada dificultó la circulación de vehículos.
Un potente sistema de tormentas provocó además el desbordamiento de ríos en distintas zonas.
Algunas carreteras quedaron cubiertas por corrientes de agua, lo que generó complicaciones para quienes transitaban por esos sectores.
Las lluvias también afectan a la provincia de Chieti
Las precipitaciones afectan a Italia desde inicios de noviembre. El pasado lunes 2 de noviembre se registraron inundaciones generalizadas en la zona de Chietino, debido a las intensas lluvias.
Ante la emergencia, el Ayuntamiento de Chieti reunió al Centro Operativo Comunal (COC) para atender la situación. Las inundaciones en distintas localidades mantienen las alertas por los efectos del temporal en el sur del país europeo.
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