Aeropuerto de Guayaquil suma e-gates para agilizar los procesos de control migratorio

El Aeropuerto Internacional José Joaquín de Olmedo de Guayaquil puso en funcionamiento un nuevo sistema automatizado de control migratorio mediante la activación de seis e-gates (puertas electrónicas biométricas).

El dispositivo contempla cuatro módulos instalados en el área de arribos internacionales y dos en la zona de salidas internacionales.

Con la incorporación de esta tecnología que permite escanear la cédula de identidad y el pasaporte, los viajeros podrán hacer su proceso sin la intervención directa de un agente migratorio.

Con este mecanismo, los tiempos de revisión que tomaban entre 50 y 60 segundos por usuario, se reducen a un rango de 10 a 15 segundos.

¿Cómo funcionaran los e-gates?

El uso de las puertas biométricas está habilitado de manera exclusiva para ciudadanos ecuatorianos mayores de 18 años.

En el caso de los menores de edad, el trámite migratorio continuará realizándose a través del sistema tradicional en cubículos con personal de control.

Guayaquil se convierte en la segunda ciudad del país en implementar esta tecnología, luego de que Quito adoptara las e-gates hace aproximadamente tres años.

Las autoridades prevén evaluar la ampliación del número de módulos en el aeropuerto de Guayaquil.

Además, en el acto de inaguración, el ministro del Interior, John Reimberg, destacó la importancia estratégica del sistema automatizado para el resguardo fronterizo del país.

En sus declaraciones señaló que los controles deben estar a la altura de la vanguardia tecnológica, siempre y cuando los ingresos y salidas cumplan con las medidas de seguridad y se garantice una movilidad ágil y ordenada.