Hombre encapuchado irrumpe en una vivienda en Quito y ataca con cuchillo a una mujer mientras dormía

Un ataque armado se registró en horas de la madrugada el lunes 9 de noviembre de 2026 en el sur de Quito; los familiares de la víctima lograron neutralizar y retener al sospechoso en el sitio.

Un violento ataque causó terror la madrugada 9 de noviembre de 2026 en una vivienda en el sur Quito.

Una mujer fue sorprendida en el interior de su domicilio por un individuo encapuchado que ingresó sorpresivamente y la agredió con varias puñaladas mientras dormía.

El suceso ocurrió pasadas las 01:00 de la mañana del lunes 9 de noviembre de 2026, en el sector de Guamaní.

La agresión en la habitación

Según el documento judicial al que tuvo acceso Teleamazonas, la víctima se encontraba descansando en su habitación cuando el agresor aprobó que la puerta principal del domicilio carecía de seguro para ingresar al inmueble.

El sospechoso, que portaba un arma blanca con características similares a un cuchillo, se abalanzó de forma directa contra la víctima.

De acuerdo con el testimonio recabado por la Fiscalía, el atacante le profirió una advertencia explícita antes de herirla: dijo que "la iba a matar porque si no lo hacía le iban a matar a él".

Un hombre encapuchado ingresó a una vivienda del sur de Quito para atacar a una mujer mientras dormía, siendo neutralizado por los moradores. Pixabay

El forcejeo y la intervención familiar

Ante el ataque, la víctima comenzó a forcejear con el individuo mientras pedía auxilio a gritos.

Los gritos alertaron a su hijo menor de edad, quien bajó de inmediato a la planta baja para avisar a su abuelo.

El familiar y otros moradores subieron rápidamente hasta el dormitorio y lograron intervenir, neutralizando y reteniendo al presunto agresor en el sitio para evitar que escapara.

El ECU 911 coordinó la movilización de la Policía Nacional al lugar de los hechos, quienes procedieron a la aprehensión del ciudadano Nayser P.

Durante el procedimiento, los familiares entregaron dos cuchillos presuntamente utilizados en la agresión, mientras que las autoridades indicaron que el sospechoso mostró una actitud poco colaboradora e intentó huir.

Recibió prisión preventiva

Como resultado del ataque, la afectada convulsionó con lesiones que requirieron valoración médica y de incapacidad, mientras la Fiscalía inició el proceso legal bajo la figura de tentativa de asesinato.

El juez a cargo de la causa oredenó la prisión preventiva del sospechoso y abrió una instrucción fiscal por 30 días.