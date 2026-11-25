La Navidad se encendió en el centro de Guayaquil. La tarde de este miércoles 25 de noviembre de 2026, cientos de familias acudieron al Malecón 2000 para presenciar el tradicional encendido del árbol navideño, en medio de una fuerte lluvia que cayó sobre distintos sectores de la ciudad.

La precipitación no detuvo la celebración. Niños y adultos llegaron con paraguas, botas de caucho y prendas impermeables para permanecer en los exteriores del Hemiciclo de La Rotonda y disfrutar de las presentaciones musicales previstas para la jornada.

Aunque la lluvia marcó el desarrollo del evento, los asistentes esperaron el momento principal de la tarde: el encendido del árbol de Navidad, que se concretó exactamente a las 17:50, después de una cuenta regresiva encabezada por los presentadores y acompañada por las familias presentes.

Un árbol de 23 metros y más de 3.000 esferas

El protagonista de la celebración fue el tradicional Árbol de la Ciudad, instalado frente al monumento de La Rotonda, en el Malecón 2000. La estructura tiene 23 metros de altura y está decorada con más de 3.000 esferas de colores, guirnaldas, luces LED y adornos navideños.

En la parte superior destaca una gran estrella que corona la estructura. El árbol forma parte de la ambientación que cada año convierte a este espacio turístico de Guayaquil en uno de los puntos de encuentro durante las festividades de diciembre.

La decoración se complementa con un nacimiento en tamaño real y un corredor temático iluminado. También se anunciaron atracciones familiares como el Tren Navideño y el Mundo Inflable.

Maykel, Gianpiero y coros participaron en el espectáculo

La programación artística reunió a cantantes nacionales, agrupaciones musicales, coros y espectáculos dirigidos a los más pequeños. Para esta edición se anunció la participación de Maykel, Gianpiero, Yilda Banchón, Mau Sánchez y Leonel Cifuentes, además del Grupo Millenium.

La agenda también incluyó al Coro de Niños Querubín, el Grupo Coral Borkis, la Banda Municipal de Guayaquil y el Coro Institucional de la Universidad de las Artes.

Las presentaciones se complementaron con la participación del Centro Artístico Yesena Mendoza y los espectáculos infantiles de Pau Rainbowstar y Jackie, ¡Vamos a jugar!, en un escenario instalado para recibir a los artistas y al público.

La lluvia y la congestión vehicular marcaron la jornada

La fuerte lluvia acompañó buena parte de la celebración y obligó a los asistentes a buscar protección mientras continuaban las actividades. Las familias permanecieron con paraguas abiertos y ropa impermeable, incluso con niños pequeños, a la espera del encendido.

La precipitación también tuvo repercusiones en la movilidad del centro de Guayaquil. Se registró congestión vehicular a lo largo de la avenida Malecón, en los alrededores del lugar donde se desarrolló el evento.

Durante la jornada se contó con presencia de personal de Segura EP y de la Policía Nacional, como parte del contingente de seguridad desplegado para acompañar la concentración de ciudadanos.

¿Hasta cuándo permanecerá encendido el árbol?

De acuerdo con la programación difundida por la Fundación Malecón 2000, el árbol permanecerá iluminado diariamente desde las 18:00 hasta el 6 de enero de 2027.

De esta manera, el Malecón 2000 inicia su temporada navideña con una propuesta que combina iluminación, música y actividades recreativas para las familias guayaquileñas.