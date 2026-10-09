¿Qué artistas se presentan en Guayaquil por las fiestas octubrinas?

Guayaquil ofrece una agenda de 65 actividades durante el feriado del 9 al 11 de octubre, con propuestas para quienes buscan música en vivo, gastronomía, emprendimientos y entretenimiento familiar.

Los eventos se distribuirán en espacios como el Malecón 2000, Plaza Guayarte, el barrio Las Peñas, el parque Samanes y el Estadio Modelo Alberto Spencer.

¿Qué conciertos hay este viernes 9 de octubre?

Uno de los principales atractivos será La Mamá de las Ferias, que se desarrolla en el estadio Modelo Alberto Spencer, con gastronomía, moda, emprendimientos y espectáculos musicales.

Este viernes, el cartel incluye al colombiano Fonseca, la cantante chilena Myriam Hernández y el ecuatoriano AU-D.

Cantante colombiano Fonseca Redes Sociales. Cantante AU-D Redes Sociales. Cantante Myriam Hernández

La feria abrirá sus puertas desde las 12:00, mientras que el acceso a las graderías para los conciertos está previsto desde las 17:00.

Las entradas anunciadas cuestan USD 10 para general, USD 20 para VIP con silla y USD 50 por persona en palcos para diez asistentes.

Otra alternativa será el Guayarte Rock Fest, que se realizará desde las 13:00 en la plazoleta central de Plaza Guayarte.

La programación musical se extenderá hasta las 02:00 del sábado, con una propuesta dirigida a quienes disfrutan del rock y las presentaciones en vivo.

El barrio tradicional de Las Peñas también tendrá actividades con Las Peñas Fest, previsto de 13:00 a 20:00. La jornada reunirá propuestas culturales y opciones para recorrer este sector turístico de la ciudad.

En el centro de Guayaquil, el Malecón 2000 tendrá una programación musical por sus 27 años.

La explanada de la Rotonda recibirá desde las 19:00 un concierto con salsa y jazz, mientras que los bajos del Palacio Municipal también tienen previsto un espectáculo musical gratuito a esa hora.

Para quienes prefieren actividades gastronómicas y de emprendimiento, habrá ferias en varios espacios públicos, entre ellos el Malecón Simón Bolívar, los parques Olmedo y Forestal, Samanes y Guayarte.

La oferta permitirá combinar recorridos por la ciudad con propuestas de comida y productos locales.

Sábado 10 de octubre: ferias y música en vivo

La agenda del sábado tendrá como uno de sus principales atractivos el concierto de Grupo Frontera, previsto para las 20:30 en el coliseo Voltaire Paladines Polo.

La presentación será de entrada pagada y forma parte de las opciones musicales disponibles durante el feriado.

En el estadio Modelo continuará La Mamá de las Ferias, con las presentaciones de Olga Tañón, Tranzas y Douglas Bastidas, además de un artista sorpresa anunciado por la organización.

Cantante Olga Tañón Tranzas Redes Sociales.

El recinto abrirá desde el mediodía y el ingreso a los conciertos se habilitará desde las 17:00.

También seguirá Las Peñas Fest, de 13:00 a 20:00. En el parque Forestal se desarrollará el festival intercultural Colores de mi Tierra, de 10:00 a 20:00, mientras que el Mercado Artesanal de la avenida Machala tendrá una feria gastronómica y de emprendimientos, de 10:00 a 17:00.

Quienes busquen una actividad cultural podrán acudir al Museo Municipal, donde se prevén funciones de cine infantil y cuentacuentos.

Además, el Malecón 2000 mantendrá alternativas como Matrix del Inframundo, una experiencia temática que estará abierta de 11:00 a 22:00 en los bajos de Cinemamalecón.

¿Qué actos cívicos se conmemoran este 9 de Octubre?

Domingo 11 de octubre: planes para disfrutar en familia

El último día del feriado tendrá propuestas musicales, recreativas y culturales. En el estadio Modelo Alberto Spencer, La Mamá de las Ferias cerrará su programación con Don Medardo y sus Players, Papaya Dada, Tierra Canela y Segundo Rosero.

En Plaza Guayarte se realizará Peques Day, una jornada dirigida a niños y familias, de 11:00 a 18:00. El espacio también tendrá una función de cine ecuatoriano a las 19:00, en el área de pícnic, como parte de las alternativas para cerrar el fin de semana.

Otra opción será asistir a Guayaquil a Todo Ritmo, programado de 14:00 a 16:00 en la calle Panamá. Además, el Museo del Cacao ofrecerá funciones de la obra Una tarde en la Casa Guzmán Aspiazu, previstas para las 14:00, 15:00 y 16:00.

Durante el domingo también habrá ferias de emprendimiento en el Malecón Simón Bolívar y en los parques Olmedo, Forestal y Samanes. En Puerto Santa Ana, la feria Marea Local estará abierta de 12:00 a 21:00, con propuestas para recorrer y conocer productos locales.

¿Qué otros lugares visitar durante el feriado?

El Parque Seminario, conocido como parque de las Iguanas, es una alternativa para quienes desean recorrer el centro de Guayaquil y conocer uno de sus espacios turísticos tradicionales. Está ubicado frente a la Catedral Metropolitana, entre las calles Chile, 10 de Agosto, Chimborazo y Clemente Ballén.

El Malecón 2000 también mantendrá alternativas de entretenimiento durante el feriado, entre ellas el Museo Miniatura Guayaquil en la Historia, abierto de 10:00 a 18:00, y la experiencia Matrix del Inframundo, de 11:00 a 22:00.

Con conciertos, festivales, ferias y actividades para diferentes edades, Guayaquil tendrá opciones para disfrutar el feriado sin salir de la ciudad. Se recomienda verificar los horarios, la disponibilidad de entradas y cualquier actualización directamente con los organizadores antes de acudir.