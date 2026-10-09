¿Qué eventos hay este 9 de octubre en Guayaquil? Esta es la agenda por la Independencia

Autoridades en el saludo a la Aurora Gloriosa en la independencia de Guayaquil.

Guayaquil conmemora este viernes 9 de octubre de 2026 los 206 años de su Independencia con una agenda que combina ceremonias cívicas, desfiles y actividades recreativas. La programación incluye eventos gratuitos y otros con entrada pagada, distribuidos en distintos sectores de la ciudad.

Actos cívicos y desfiles por la Independencia

La jornada comenzó a las 05:00 con la Aurora Gloriosa, en el monumento a la Fragua de Vulcano, ubicado en la plaza de la Administración. Este acto marca el inicio de las actividades conmemorativas por la gesta independentista de 1820.

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A las 08:30 está previsto el desfile estudiantil, que partirá desde el parque La Victoria y avanzará hacia la avenida Malecón. El recorrido reunirá a estudiantes de distintas instituciones educativas para rendir homenaje a la ciudad.

A las 09:00 está programada una ceremonia de colocación de ofrenda floral en la Columna de los Próceres, en el parque Centenario, según la agenda de la Banda Blanca de la Armada del Ecuador.

A las 10:00 se desarrollará la unción cívica en el parque Centenario, como parte de los actos conmemorativos por los 206 años de Independencia.

El desfile artístico de carros alegóricos está previsto para las 12:30, con salida desde el parque Centenario y recorrido hacia la avenida Malecón. La actividad forma parte de los principales espectáculos visuales de la jornada.

A las 14:00 se realizará el desfile comunitario por la avenida 9 de Octubre, con la participación de distintos grupos y sectores de la ciudad.

Sesión solemne y conciertos gratuitos

La sesión solemne por los 206 años de Independencia está prevista para las 18:00 en el Salón de la Ciudad, según la agenda municipal difundida por medios locales.

La programación musical también contempla un concierto gratuito a las 19:00 en los bajos del Palacio Municipal, en la plaza de la Administración, para quienes deseen continuar la celebración en el centro de Guayaquil.

A esa misma hora está previsto un concierto por el 27.º aniversario del Malecón Simón Bolívar, con una propuesta musical de salsa y jazz en la explanada de la Rotonda.

Ferias, cultura y entretenimiento

Desde las 09:00 hasta las 13:00 se desarrollará una feria de emprendedores en la explanada del Fortín, en el Malecón Simón Bolívar. También habrá ferias de emprendedores comunitarios desde las 10:00 en el parque Olmedo y el parque Forestal.

Entre las 10:00 y las 12:00 se realizará la feria Callejón Sakura, en la explanada de Presidentes del Malecón 2000. En el mismo sector, el Museo Miniatura Guayaquil en la Historia atenderá de 10:00 a 18:00, en los bajos de Cinemamalecón, en Malecón y Loja.

Fiestas octubrinas de Guayaquil Redes Sociales.

La programación incluye el III Festival de la Interculturalidad Colores de mi Tierra, de 10:00 a 20:00, en el parqueadero del parque Forestal, por la avenida Quito. Además, la feria de pequeños emprendimientos del parque Samanes estará abierta de 10:00 a 21:00, en el sector de las piletas.

Quienes busquen actividades recreativas también podrán visitar la Casa del Terror: Matrix del Inframundo, que atenderá de 11:00 a 22:00 en los bajos de Cinemamalecón.

A las 14:00, 15:00 y 16:00 se presentará el espectáculo teatral Una tarde en la Casa Guzmán Aspiazu, en el Museo del Cacao. Por su parte, la feria La Yapita funcionará de 15:00 a 20:00 en la planta alta de Plaza Guayarte.

Las Peñas Fest y Guayarte Rock Fest

El barrio Las Peñas acogerá Las Peñas Fest, de 13:00 a 20:00, con una programación cultural y actividades para quienes visiten este tradicional sector de Guayaquil.

También desde las 13:00 comenzará el Guayarte Rock Fest, en la plazoleta central de Plaza Guayarte. La programación está prevista hasta las 02:00 del sábado 10 de octubre.

A partir de las 14:00, el parque Samanes será escenario del Halloween Fest, mientras que el centro de la ciudad recibirá a quienes asistan a los desfiles y actividades conmemorativas.

La Mamá de las Ferias tendrá conciertos

Otra de las opciones para este viernes es La Mamá de las Ferias, que se desarrolla del 8 al 11 de octubre en el estadio Modelo Alberto Spencer. La feria reúne propuestas de gastronomía, emprendimientos, moda, entretenimiento y actividades para diferentes públicos.

Este viernes, la programación musical incluye a Fonseca, Myriam Hernández y AU-D. La feria abrirá desde el mediodía y el ingreso a los conciertos está previsto desde las 17:00.

Las entradas anunciadas tienen un precio de USD 10 para la localidad general, USD 20 para VIP con silla y USD 50 por persona en palcos para diez asistentes. Cada boleto corresponde a una jornada e incluye el acceso a la feria y a los conciertos de ese día.

Con esta programación, Guayaquil concentra este viernes sus principales actos cívicos y una oferta de entretenimiento para quienes deseen celebrar los 206 años de Independencia durante el feriado.