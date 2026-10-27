Lluvias, tormentas y marea alta de hasta 4.48 metros se prevén para este martes en Guayaquil

Segura EP emite alerta por marea alta y lluvias con tormenta en Guayaquil y sus puertos para este martes 27 de octubre de 2026.

La empresa pública municipal Segura EP, con base en informes del INAMHI y del INOCAR, emitió los pronósticos del tiempo y la tabla de mareas para Guayaquil y su área de influencia correspondiente a este martes 27 de octubre de 2026.

De acuerdo con el informe, la ciudad registrará temperaturas que oscilarán entre una mínima de 24.5 °C y una máxima de 32.5 °C, bajo un cielo mayormente nublado durante la jornada.

Precipitaciones y condiciones meteorológicas

Las autoridades locales informaron que la jornada estará marcada por precipitaciones de intensidad variable, estimando un acumulado de agua de 14.22 mm:

Mañana : Cielo parcialmente nublado.

: Cielo parcialmente nublado. Tarde : Presencia de tormenta ocasional.

: Presencia de tormenta ocasional. Noche: Condiciones de tormenta débil.

El informe detalla además una humedad relativa del 94% y vientos de 2m/s (metros por segundo). Significa que el aire se moverá a una velocidad muy baja.

Pese a la cobertura nubosa y las lluvias previstas, los niveles de radiación ultravioleta se situarán en un índice de 8, catalogado como "muy alto".

Las autoridades recomiendab el uso de protección solar adecuada durante las horas de mayor exposición.

Monitoreo de mareas

La sala situacional de Segura EP emitió un llamado de alerta para la ciudadanía que habita o transita en sectores cercanos a esteros y ríos.

Los niveles de marea registrados para la jornada son: