Cámaras captan agresión a una mujer en Guayaquil y Policía detiene al sospechoso

Una agresión contra una mujer en Guayaquil fue registrada por cámaras del ECU 911 la noche de este martes 20 de octubre de 2026.

Una alerta recibida a través de la línea de emergencia ECU 911 permitió evitar una tragedia en las calles de Guayaquil, luego de que se reportara una agresión física en contra de una mujer en la vía pública.

Tras el aviso de auxilio, los operadores del centro de emergencias activaron el monitoreo en tiempo real, logrando que las cámaras de videovigilancia captaran directamente el momento del ataque.

Este seguimiento en vivo a través del sistema de cámaras interoperables permitió precisar la ubicación exacta del hecho y la conducta del agresor en todo momento.

Intervención policial y resguardo a la víctima

La evidencia en video facilitó una rápida coordinación y el despliegue inmediato de unidades de la Policía Nacional, cuyos efectivos llegaron al sitio en cuestión de minutos.

En el lugar, los agentes procedieron con la aprehensión en delito flagrante del presunto agresor, mientras que la mujer agredida fue puesta a buen resguardo para recibir atención integral.

El detenido fue trasladado a la Unidad Judicial para ser puesto a órdenes de las autoridades competentes y dar inicio al proceso penal.