Detienen a presuntos miembros de los 'Vatos Locos' que robaban con armas de jueguete en Quito

El Ejército Ecuatoriano informó que sospechosos amedrentaban con réplicas de armas y cuchillos para robar y extorsionar en el sur de Quito.

Atemorizaban a comerciantes y transeúntes del sur blancas de Quito utilizando réplicas de plástico de armas de fuego y cuchillos para cometer asaltos, robos y extorsiones.

Esa era la modalidad delictiva con la que operaba una célula de la banda "Vatos Locos" —ligada a la estructura de "Los Lobos"— en sectores populosos como San Bartolo, La Argelia, El Recreo y La Ferroviaria .

Sin embargo, la zozobra en estos barrios habría tenido un freno tras una operación militar ejecutada por el Ejército Ecuatoriano, que permitió la localización y el allanamiento del inmueble donde se refugiaban estos presuntos delincuentes.

Implicados son llevados ante la justicia

En la intervención desarrollada en el sector de San Bartolo, los uniformados aprehendieron a cuatro presuntos integrantes de este grupo criminal, identificados por las autoridades como:

Bladimir F., alias "Cachorro"

Andy B., alias "Andy"

Juan Carlos V., alias "Flaco"

Juan Carlos H., alias "Juanca"Evidencias decomisadas en el inmueble

Al registrador el domicilio que servía como guarida y centro de operaciones para amedrentar a la ciudadanía, el personal militar encontró:

3 armas blancas y réplicas plásticas de armas de fuego utilizadas para las amedrentaciones.

y utilizadas para las amedrentaciones. Aproximadamente 1 kilogramo de presunta cocaína (clorhidrato de cocaína).

(clorhidrato de cocaína). 5 routers de internet.

de internet. 3 teléfonos celulares.

Tanto los cuatro sospechosos como los indicios levantados fueron entregados de manera inmediata a la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado para la correspondiente formulación de cargos y el inicio del proceso penal.