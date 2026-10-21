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Detienen a presuntos miembros de los 'Vatos Locos' que robaban con armas de jueguete en Quito

Según el Ejército, sembraban zozobra en San Bartolo, La Argelia, El Recreo y La Ferroviaria con robos y extorsiones. Fueron aprehendidos durante un allanamiento.

El Ejército Ecuatoriano informó que sospechosos amedrentaban con réplicas de armas y cuchillos para robar y extorsionar en el sur de Quito.

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Autor

Roberto Cadena

Actualizado:

21 oct 2026 - 08:27

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Atemorizaban a comerciantes y transeúntes del sur blancas de Quito utilizando réplicas de plástico de armas de fuego y cuchillos para cometer asaltos, robos y extorsiones

Esa era la modalidad delictiva con la que operaba una célula de la banda "Vatos Locos" —ligada a la estructura de "Los Lobos"— en sectores populosos como San Bartolo, La Argelia, El Recreo y La Ferroviaria .

Sin embargo, la zozobra en estos barrios habría tenido un freno tras una operación militar ejecutada por el Ejército Ecuatoriano, que permitió la localización y el allanamiento del inmueble donde se refugiaban estos presuntos delincuentes.

Implicados son llevados ante la justicia

En la intervención desarrollada en el sector de San Bartolo, los uniformados aprehendieron a cuatro presuntos integrantes de este grupo criminal, identificados por las autoridades como:

  • Bladimir F., alias "Cachorro"
  • Andy B., alias "Andy"
  • Juan Carlos V., alias "Flaco"
  • Juan Carlos H., alias "Juanca"Evidencias decomisadas en el inmueble

Al registrador el domicilio que servía como guarida y centro de operaciones para amedrentar a la ciudadanía, el personal militar encontró:

  • 3 armas blancas y réplicas plásticas de armas de fuego utilizadas para las amedrentaciones.
  • Aproximadamente 1 kilogramo de presunta cocaína (clorhidrato de cocaína).
  • 5 routers de internet.
  • 3 teléfonos celulares.

Tanto los cuatro sospechosos como los indicios levantados fueron entregados de manera inmediata a la Policía Nacional y la Fiscalía General del Estado para la correspondiente formulación de cargos y el inicio del proceso penal.

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