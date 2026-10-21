Agenda de fiestas de Quito en riesgo por falta de contratos con el Sercop

Los desfiles en las principales calles de Quito son de los principales eventos por las fiestas de Quito.

Las actividades por las fiestas de Quito para este 2026 podrían estar en riesgo por problemas en los procesos de contratación en el Sercop, debido al adelanto de las elecciones seccionales y las reformas al Cootad.

Los Concejales cuestionan la actuación del alcalde Pabel Muñoz y critican el hecho de que las contrataciones no se hayan realizado con antelación, ni se revisaron los documentos para cumplir con los tiempos establecidos.

La concejal Analía Ledesma indicó que hay procesos de contratación que debían estar listos hace meses atrás. Sin embargo, dijo que en la actual administración, esto no se ha cumplido con los tiempos.

Municipio pedirá apoyo a empresas privadas

Fernanda Racines, vicealcaldesa de la ciudad, indicó que desde el Municipio de Quito se pedirá apoyo a la empresa privada para realizar conciertos durante las fiestas.

Mencionó que la reducción en el presupuesto para gasto corriente limita la contratación de artistas en la capital.

Pero no descartó que se realicen eventos en los barrios durante las fiestas de Fundación de Quito. La agenda oficial se conocerá en los próximos días.