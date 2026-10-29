Clausuran casa de citas clandestina en La Alborada

La Policía Nacional ejecutó un operativo en el que clausuró una casa de citas clandestina en La Alborada.

La Policía Nacional intervino un inmueble en el sector de La Alborada, en el norte de Guayaquil que presuntamente funcionaba como una casa de citas clandestina. En el operativo se halló dinero en efectivo y documentos relacionados con pagos por servicios sexuales.

El operativo se desarrolló la noche del miércoles 28 de octubre del 2026. Según información oficial, el inmueble tenía seis habitaciones en las que se recibía a los clientes. En el interior había lubricantes y preservativos.

Además, se encontró a seis mujeres. En redes sociales, el inmueble se promocionaba como un establecimiento en el que se ofrecía servicio de masajes.

La intervención estuvo encabezada por el Gobernador del Guayas, José Ignacio Arévalo y también participó personal de la Policía Nacional. Según imágenes compartidas, en los cuartos había accesorios de iluminación para filmaciones.

Las autoridades indicaron que el establecimiento no contaba con los permisos respectivos para ofrecer ningún tipo de servicio, por lo que la Intendencia colocó sellos de clausura.

La intervención no dejó personas detenidas. Las autoridades deberán determinar si, además del funcionamiento irregular del establecimiento, existieron otras infracciones.