Empieza la venta de entradas para el amistoso Ecuador vs. Costa Rica

La Tri ya emprendió su viaje a Ciudad de México para los dieciseisavos del Mundial.

A las 14:00 de este jueves 29 de octubre de 2026 se abrirá la venta de entradas para el partido amistoso entre Ecuador y Costa Rica. El valor de los boletos va desde los 15 dólares más IVA.

El encuentro se jugará el próximo viernes 13 de noviembre en el estadio Olímpico Atahualpa, a las 19:00.

La venta de entradas estará disponible para todo público y se las podrá adquirir únicamente en la página de FanFEF www.fanfef.com.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) informó que la página para la compra de boletos estará habilitada hasta el día del partido o hasta agotar stock.

La FEF estableció condiciones para la compra de entradas:

Máximo de 8 entradas por persona.

Entradas exclusivamente digitales.

Pago con tarjetas de crédito o débito.

"Las personas adultas mayores y con discapacidad podrán acceder a los descuentos correspondientes mediante entradas nominativas y registro en FanFEF. La plataforma validará los datos de la cédula de identidad y, en el caso de discapacidad, solicitará la autorización del beneficiario para verificar su condición", precisó el máximo organismo del fútbol ecuatoriano.

Fialmente, se informó que la fecha de venta de entradas para el partido en Guayaquil será anunciada en los próximos días a través de los canales oficiales de la FEF.

Precios de las entradas Ecuador vs. Costa Rica

General Norte Occidental $15

General Norte Oriental $15

General Sur. $15

Preferencial $25

Tribuna Azul $25

Tribuna Roja $25

Palcos $40

A todos los valores se debe agregar el IVA.