Guayaquil, Samborondón y Durán retomarán clases presenciales el 29 de octubre

El Ministerio de Educación anunció el retorno a clases presenciales en tres cantones de Guayas

Los estudiantes de Guayaquil, Samborondón y Durán volverán a las aulas este jueves 29 de octubre de 2026, según informó la ministra de Educación, Gilda Alcívar, tras las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.

La medida se anuncia después de que las autoridades dispusieran el desarrollo de clases no presenciales el 27 y 28 de octubre en estos tres cantones de la provincia del Guayas, debido a las afectaciones por las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño.

De acuerdo con las resoluciones del @CoeNacional_Ec, este jueves 29 de octubre se retomarán las clases presenciales en Guayaquil, Samborondón y Durán. En las demás zonas que presenten afectaciones, se aplicará de manera focalizada el protocolo de contingencia educativa. Los Distritos del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informarán oportunamente sobre las medidas adoptadas. Mantenemos el monitoreo permanente y el trabajo articulado para tomar las medidas necesarias y proteger a la comunidad educativa. @MIT_Ecuador — Gilda Alcívar (@GildaAlcivarOk) October 28, 2026

El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que, en otras zonas donde persistan afectaciones, se activará de manera focalizada el protocolo de contingencia educativa.

"Los Distritos del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informarán oportunamente sobre las medidas adoptadas", de acuerdo con las condiciones existentes en cada sector, indicó Alcívar.

La Cartera de Estado señaló que continuará con el monitoreo permanente y la coordinación entre las instituciones para definir las acciones necesarias y proteger a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.