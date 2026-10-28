Guayaquil, Samborondón y Durán retomarán clases presenciales el 29 de octubre
La Ministra de Educación confirmó el retorno a las aulas en los tres cantones de Guayas, luego de dos días de clases no presenciales.
El Ministerio de Educación anunció el retorno a clases presenciales en tres cantones de Guayas
API.
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Actualizado:
28 oct 2026 - 19:30
Los estudiantes de Guayaquil, Samborondón y Durán volverán a las aulas este jueves 29 de octubre de 2026, según informó la ministra de Educación, Gilda Alcívar, tras las resoluciones del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional.
La medida se anuncia después de que las autoridades dispusieran el desarrollo de clases no presenciales el 27 y 28 de octubre en estos tres cantones de la provincia del Guayas, debido a las afectaciones por las lluvias e inundaciones asociadas al fenómeno El Niño.
El Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informó que, en otras zonas donde persistan afectaciones, se activará de manera focalizada el protocolo de contingencia educativa.
"Los Distritos del Ministerio de Educación, Deporte y Cultura informarán oportunamente sobre las medidas adoptadas", de acuerdo con las condiciones existentes en cada sector, indicó Alcívar.
La Cartera de Estado señaló que continuará con el monitoreo permanente y la coordinación entre las instituciones para definir las acciones necesarias y proteger a estudiantes, docentes y demás integrantes de la comunidad educativa.
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