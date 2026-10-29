Así se vivió el Megasimulacro de evacuación por sismo en Quito

A las 10:00 de este jueves 29 de octubre de 2026, Quito puso a prueba sus protocolos de emergencia con la realización de un megasimulacro de evacuación por sismo, donde participaron 341 000 personas y 1 377 entidades.

El ejercicio preventivo coordinó la participación de instituciones públicas, empresas privadas, establecimientos educativos y brigadas comunitarias con el objetivo de evaluar la velocidad de respuesta, planes de contingencia y la capacidad de reacción ante un evento telúrico.

Para el desarrollo de este ejercicio, las autoridades establecieron como escenario hipotético un evento sísmico con epicentro en la zona de Lumbisí, registrando una magnitud de 6 en la escala de Richter.

El simulacro arrancó puntual cuando las alarmas sísmicas y de emergencia resonaron de forma simultánea en múltiples puntos de Quito, dando la señal de inicio a los protocolos de salida segura.

Evacuación guiada y prevención ciudadana

Tras activar el sonido de las sirenas, miles de personas evacuaron de manera ordenada siguiendo las rutas señalizadas e identificadas previamente hacia los puntos de encuentro y zonas de seguridad.

El desplazamiento estuvo supervisado por brigadistas de emergencia previamente capacitados y en algunos puntos de la ciudad por personal de socorro, quienes se encargaron de gestionar la evacuación y verificar que no quedaran ocupantes en los edificios.

Para garantizar la logística técnica y la toma de decisiones en tiempo real, las autoridades desplegaron cinco Puestos de Mando Unificado (PMU) en sectores estratégicos como Cotocollao, La Carolina, Cumbayá, Quitumbe e Itchimbía, conectados directamente con el COE Metropolitano.

También se sumaron 17 Puestos de Comando enfocados en guiar e informar a la ciudadanía durante la jornada que contó con la articulación del Gobierno central, Policía Nacional, Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja, Agentes de Control y la AMT.

En este ejercicio se contó con la supervisión de organismos internacionales como la UNDRR, la OPS, el PMA y el PNUD, quienes evaluaron la efectividad y respuesta de los protocolos operativos.

El Metro de Quito fue parte del simulacro

El Metro de Quito también se sumó al simulacro para medir sus tiempos de respuesta bajo tierra.

Para este fin, se procedió al cierre temporal de dos estaciones clave, Jipijapa en el norte y La Magdalena en el sur. Además, se realizó la detención de uno los trenes en circulación para simular un procedimiento real de evacuación de pasajeros hacia la superficie.