Nueve ríos y esteros se desbordan en Ecuador: Guayas concentra siete casos

Nueve ríos y esteros se desbordan en las provincias de Guayas y El Oro

Nueve cuerpos de agua se encuentran desbordados en las provincias de Guayas y El Oro, según el reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos con corte a las 19:00 de este miércoles 28 de octubre de 2026.

En Guayas se reportan siete desbordamientos.

En Daule, el estero El Cañal afecta al sector El Laurel, mientras que los ríos Pula y Jaboncillo también generan afectaciones en Laurel y otros sectores del cantón.

En Guayaquil, el río Pilco afecta a Tenguel y otros sectores de la zona.

El río Tenguel también se encuentra desbordado, con impactos en la localidad del mismo nombre y sus alrededores.

Los otros casos corresponden al río Jaguas, en el cantón Naranjal, que afecta a Taura y al recinto Jaime Roldós, y al estero Perinao, en Balzar, que genera afectaciones en la cabecera cantonal y varios sectores.

Dos cuerpos de agua desbordados en El Oro

En la provincia de El Oro se reportan dos desbordamientos. El canal de la lotización Santa Rosa, ubicado en el cantón Santa Rosa, afecta a las localidades de Santa Rosa y 15 de Octubre.

El segundo caso corresponde al río Chaguana, en el cantón El Guabo, que afecta a Tendales y al barrio 10 de Octubre.

El reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos corresponde al corte de las 19:00 del miércoles 28 de octubre de 2026.