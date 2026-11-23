El 22,7 % de las afirmaciones verificadas en el debate de Guayaquil fue calificado como mayormente o completamente falso, según Lupa Media.

Lupa Media y la Red de Integridad Informativa (RIIF) analizaron las declaraciones de los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil durante el debate electoral realizado el domingo 22 de noviembre de 2026.

A través de la cobertura #DebateConLupa se verificaron 22 afirmaciones sobre seguridad, salud, transporte público y otros asuntos relacionados con la administración municipal.

Según los resultados presentados este lunes 23 de noviembre, el 36,4% de las afirmaciones fue calificado como cierto o mayormente cierto, mientras que el 22,7% resultó mayormente o completamente falso y otro 22,7 % quedó sin evidencia suficiente.

Las verificaciones permitieron confirmar determinados registros de violencia, pero también identificaron comparaciones sobre delitos y siniestros de tránsito que no contaban con evidencia suficiente.

En materia de transporte público, se encontraron diferencias entre las cifras mencionadas por los candidatos y los registros de usuarios de los sistemas municipales.

En salud, las verificaciones señalaron discrepancias sobre la cantidad de personas atendidas y las inversiones realizadas.

Estas son las afirmaciones verificadas de los candidatos a la Alcaldía de Guayaquil

CIERTO | “Guayaquil tiene 3 millones de habitantes”. Andrés Roche

Según las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el cantón Guayaquil tenía 2.957.527 habitantes en 2024, una cifra cercana a los 3 millones. Para 2030, el INEC proyecta 3.104.767 habitantes. En el Censo de Población y Vivienda de 2022, el cantón registró 2.746.403 habitantes.

SIN EVIDENCIA | Andrés Roche: (Infracciones de Tránsito) Conmigo bajaron 26%, con usted aumentaron 58% y con la actual administración 85%

Lupa Media no encontró datos oficiales comparables que permitan confirmar las variaciones del 26 %, 58 % y 85 % mencionadas por Andrés Roche.

Aunque existen registros de infracciones de tránsito de distintos años, estos no siempre utilizan los mismos indicadores.

Por ejemplo, la ATM reportó 194.645 conductores sancionados en 2020 y 474.210 infracciones en 2022, cifras que no pueden compararse directamente porque miden conceptos diferentes. Además, Roche no precisó los períodos utilizados para calcular los porcentajes ni la metodología aplicada. Por tanto, la información disponible no permite comprobar su afirmación.

MAYORMENTE CIERTO | “Con Roche 160 siniestros con muerte, con usted (Cynthia Viteri) aumentaron 76%, 281, y con la actual administración 88% (300)” - Andrés Roche

Andrés Roche fue Gerente General de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) desde 2015 hasta el 31 de julio de 2020. Según los anuarios de seguridad vial de la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, en 2020 se registraron 160 personas fallecidas en el lugar de siniestros de tránsito, frente a 281 en 2023 y 300 en 2025.

Esto representa aumentos del 75,6 % y 87,5 % respecto a 2020, respectivamente, cifras que coinciden con los porcentajes mencionados por Andrés Roche. Sin embargo, las estadísticas corresponden a años completos y no exclusivamente a los períodos de gestión de cada autoridad.

Roche dejó la ATM en julio de 2020 y Cynthia Viteri terminó su Alcaldía en mayo de 2023. Además, 2020 fue un año atípico por las restricciones de movilidad durante la pandemia. Por tanto, aunque los porcentajes son correctos, esta comparación no permite atribuir los aumentos exclusivamente a cada administración.

SIN EVIDENCIA | (Dragado de acceso a los puertos) Municipio de Guayaquil tiene la competencia para hacerlo, pero no se ha invertido un solo dólar para lograrlo”. Mónica Luzárraga

El Municipio de Guayaquil tiene delegada desde 2016 la competencia para el dragado de profundización del canal de acceso a los puertos. La primera fase concluyó en 2019 con una inversión privada aproximada de USD 100 millones, financiada mediante tarifas portuarias.

En febrero de 2025, el Concejo Municipal aprobó una modificación al convenio para impulsar una nueva etapa del proyecto. Sin embargo, la información presupuestaria disponible no permite establecer cuánto ha invertido directamente el Municipio ni confirmar que el gasto haya sido de cero dólares, como afirmó Mónica Luzárraga.

SIN EVIDENCIA | “Guayaquil sufre una brecha sanitaria del 24% sobre todo en zonas periféricas”. Antonio García

El Municipio de Guayaquil reconoce que persisten problemas de acceso a servicios básicos, especialmente al alcantarillado sanitario, en sectores periféricos como Nueva Prosperina, Sergio Toral y Monte Sinaí.

En diciembre de 2024, Primicias informó, con datos de EMAPAG EP, que alrededor de 101.000 hogares del norte y noroeste de la ciudad carecían de alcantarillado, equivalentes a cerca del 15 % de los hogares del cantón.

Sin embargo, este indicador no equivale a una brecha sanitaria general. Aunque existen datos que documentan problemas de cobertura, Lupa Media no encontró una medición oficial que respalde el 24 % mencionado por Antonio García ni una metodología que permita comprobar cómo se calculó ese porcentaje.

CIERTO | “En su plan (Pedro Medina) usted pretende evaluar la capacidad operativa, técnica y de talento humano del Municipio de Palestina, cómo pretende aplicar esa evaluación al Municipio de Guayaquil si son dos gobiernos municipales distintos”. Antonio García

El plan de trabajo 2027–2031 de Pedro Arturo Medina, candidato a la Alcaldía de Guayaquil, incluye en su página 15 una propuesta para evaluar la capacidad operativa, técnica y de talento humano del GAD Municipal de Palestina.

En la página 18 vuelve a mencionar a ese municipio al describir los canales de rendición de cuentas. Sin embargo, Guayaquil y Palestina son cantones distintos, con gobiernos municipales autónomos, según el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). El documento no explica por qué incorpora referencias al Municipio de Palestina en un plan presentado para Guayaquil.

MAYORMENTE FALSO | “La Metrovía costó una inversión de 135 millones dólares y fue proyectada para un uso de 40 mil personas, pero actualmente registra apenas 4 mil usuarios”. Pedro Medina

Según la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil, la Metrovía moviliza un promedio de 232 269 usuarios diarios, una cifra muy superior a los 4 000 mencionados por Pedro Medina.

Además, la proyección de 40 000 pasajeros diarios corresponde a la Aerovía, un sistema de transporte diferente, cuya construcción fue adjudicada en 2016 por aproximadamente USD 134,5 millones.

Respecto a la Metrovía, un estudio de CAF de 2016 estimó una inversión de USD 120 millones en sus tres primeras troncales, a la que posteriormente se sumó la construcción de la Troncal 4. Por tanto, aunque la cifra de inversión mencionada se aproxima a estimaciones de la Metrovía, los datos de usuarios y demanda proyectada no corresponden a ese sistema.

PARCIALMENTE CIERTO | “El Hospital Bicentenario se hizo en el 2020, no en el 2021 cuando entró su Gobierno y se hizo en 36 días. Lo equipamos con 1.100 médicos o profesionales de la salud, además de oxígeno por tubería y tomógrafos". - Cynthia Viteri

El Hospital Municipal Bicentenario de Guayaquil comenzó a funcionar el 19 de mayo de 2020, durante la administración de Cynthia Viteri.

Según información municipal, sus instalaciones fueron adecuadas en 33 días, una cifra cercana a la mencionada. En su inauguración contaba con 120 profesionales de la salud y 75 camas equipadas con oxígeno. Aunque Viteri reportó posteriormente la contratación de alrededor de 1.000 profesionales para atender la emergencia sanitaria, no se ha comprobado que todos trabajaran en el Bicentenario.

Además, en noviembre de 2020 el hospital incorporó un tomógrafo y, para marzo de 2021, contaba con 72 puntos de suministro de oxígeno medicinal. Por tanto, la fecha de apertura y el equipamiento están documentados, pero la cifra de personal no corresponde exclusivamente al hospital.

MAYORMENTE CIERTO | “El fideicomiso Salvar Vidas fue el que le ayudó a usted con la empresa privada, junto con el presidente Guillermo Lasso, a equipar este hospital” — Susana Santistevan, sobre el Hospital Bicentenario.

El fideicomiso Salvar Vidas EC, creado en marzo de 2020 por el expresidente Guillermo Lasso junto con un grupo de empresarios, colaboró en el equipamiento del hospital que el El fideicomiso Salvar Vidas EC, impulsado en marzo de 2020 por Guillermo Lasso y empresarios privados, colaboró con el equipamiento del Hospital Municipal Bicentenario de Guayaquil, habilitado en las instalaciones de la antigua maternidad Enrique Sotomayor. En abril de 2020, Lasso anunció públicamente la colaboración con el Municipio y Cynthia Viteri agradeció la donación.

En mayo de ese año, el fideicomiso entregó 50 camas hospitalarias, como parte de una donación mayor prevista para el establecimiento. Sin embargo, Lasso no era presidente de Ecuador cuando se realizó este aporte, pues asumió el cargo el 24 de mayo de 2021.

MAYORMENTE CIERTO | “9 millones de dólares entre la expropiación y el primer equipamiento del Hospital Bicentenario”. Cynthia Viteri

La cifra mencionada por Cynthia Viteri se aproxima a la inversión documentada para habilitar el Hospital Bicentenario de Guayaquil. Según una investigación de Diario Expreso de mayo de 2020, basada en registros municipales y contratos públicos, la expropiación del inmueble de la antigua maternidad Enrique Sotomayor costó USD 5,05 millones.

A esto se sumaron más de USD 3,6 millones destinados a obras de adecuación y adquisiciones para equipar el hospital. En conjunto, la inversión superó los USD 8,65 millones, un valor cercano a los USD 9 millones señalados. Aunque no se encontró un desglose oficial consolidado del primer equipamiento médico, los montos documentados respaldan la aproximación de Viteri.

CIERTO | “11.523 muertes violentas desde mayo de 2019 a octubre de 2026”. Mónica Luzárraga

Entre mayo y diciembre de 2019, Guayaquil registró 189 muertes violentas. La cifra aumentó a 329 en 2020, 865 en 2021 y 1.445 en 2022.

En 2023 se contabilizaron 2.381 casos; en 2024, 1.967; y en 2025, 2.570. Entre enero y octubre de 2026 se registraron otras 1.777 muertes violentas. En total, los registros del período suman 11.523 casos coincidiendo con lo señalado por Luzárraga.

IMPRECISO | “Las EAS (Estaciones de Acción Segura) redujeron un 10% de los delitos donde operaban”. Fiorella Ycaza

En febrero de 2026, Segura EP informó que los robos a personas, domicilios y vehículos habían disminuido más del 10 % en sectores de Guayaquil donde funcionan las Estaciones de Acción Segura (EAS).

Posteriormente, en septiembre, el Municipio reportó una reducción del 31,74 % en distintos incidentes de seguridad y convivencia entre enero y agosto de 2025 y el mismo período de 2026. Sin embargo, las cifras corresponden a indicadores y períodos diferentes.

Además, las estaciones comenzaron a operar en distintas fechas y los reportes no presentan una comparación con sectores sin EAS que permita atribuirles directamente la disminución de delitos.

CIERTO - Nueva Prosperina el distrito más violento del 2025. Fiorella Ycaza.

Según los registros de homicidios intencionales del Ministerio del Interior, Nueva Prosperina, en Guayaquil, registró 618 homicidios durante 2025, la cifra más alta entre los distritos policiales del Ecuador.

A escala nacional le siguieron Durán, con 539 casos; Manta, con 524; Machala, con 443; y Pascuales, con 428. Estos datos confirman que Nueva Prosperina encabezó el registro nacional de homicidios intencionales por distrito policial durante 2025.

IMPRECISO | “Nosotros durante nuestra administración aumentamos la inversión al 84% y redujimos el gasto al 16%”. Cynthia Viteri

Los formularios de rendición de cuentas del Municipio de Guayaquil muestran que durante la administración de Cynthia Viteri la proporción del presupuesto ejecutado en inversión fue cercana al 84 % en algunos años, pero no se mantuvo durante toda su gestión.

En 2020 llegó al 83,6 % y en 2021 al 83,3 %, mientras que el gasto corriente representó el 16,4 % y el 16,7 %, respectivamente. Sin embargo, durante la alcaldía de Jaime Nebot, la inversión ya representaba el 82,5 % en 2017 y el 82,8 % en 2018. Además, en 2022, último año completo de Viteri, la inversión bajó al 75,9 % y el gasto corriente subió al 24,1 %. Por tanto, aunque las proporciones mencionadas se aproximan a las registradas en parte de su administración, no reflejan una mejora sostenida respecto de la gestión anterior.

COMPLETAMENTE FALSO | “Son 4 millones de personas que se han atendido con la red municipal (Salud)”. Fiorella Ycaza

Los registros del Municipio de Guayaquil no respaldan la cifra mencionada por Fiorella Ycaza. Hasta el 22 de septiembre de 2026, la Red Municipal de Salud contabilizaba 2.913.861 atenciones durante la actual administración, según un boletín municipal del 3 de octubre.

El 17 de noviembre, la Alcaldía volvió a reportar un acumulado superior a 2,9 millones. Estas cifras corresponden a consultas, exámenes y procedimientos, no a personas distintas, ya que un mismo paciente puede recibir varias atenciones. En junio de 2025, el propio Municipio informó que había atendido a un millón de pacientes en dos años de gestión. Por tanto, los datos oficiales no sustentan que cuatro millones de personas diferentes hayan recibido atención en la red municipal durante la actual administración.

IMPRECISO | “Mi esposo (Aquiles Álvarez) ya inició la primera unidad de víctimas de violencia donde se las protege, donde se les da acompañamiento”. Fiorella Ycaza

El 28 de julio de 2025, el alcalde Aquiles Alvarez inauguró la Unidad de Protección a Víctimas Especiales en la Atarazana, que ofrece gratuitamente asistencia legal, atención psicológica y otros servicios especializados para niñas, niños y adolescentes víctimas de abuso sexual.

También brinda apoyo a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Sin embargo, no fue la primera unidad municipal de atención a víctimas de violencia en Guayaquil. Desde 2017, el programa “Amiga, ya no estás sola” ofrecía asesoría legal, apoyo psicológico y derivación a casas de acogida.

Además, en mayo de 2022 comenzó a funcionar un Centro de Equidad y Justicia en la Terminal Terrestre y en marzo de 2024 se inauguró otro en el centro de la ciudad. Por tanto, la nueva unidad constituye un servicio especializado en víctimas de abuso sexual infantil, pero la atención y el acompañamiento municipal a víctimas de violencia ya existían.

MAYORMENTE FALSO - Han llevado de 3.900 empleados que tenía Guayaquil, el municipio en la época de Jaime Nebot a 7 mil. Andrés Roche

Los registros oficiales no respaldan las cifras mencionadas por Andrés Roche. Según el distributivo de personal del Municipio de Guayaquil, en marzo de 2019, durante la administración de Jaime Nebot, la institución contaba con 4 209 servidores, no 3 900.

En octubre de 2026, el directorio publicado en el Portal Nacional de Transparencia registraba 4 765 servidores, una cifra considerablemente inferior a los 7.000 señalados por Roche. Esto representa un incremento de 556 personas, equivalente al 13,2 %, entre ambos períodos. Los datos corresponden al personal del Municipio y no incluyen a sus empresas públicas ni fundaciones.

CIERTO.- El señor Muentes está acusado de delitos de corrupción judicial, no tiene nada que ver con la administración de Jaime Nebot. Andrés Roche

Según la Fiscalía General del Estado, el caso Purga investiga una presunta estructura de delincuencia organizada que habría operado en la Corte Provincial de Justicia del Guayas para manipular decisiones judiciales y administrativas en beneficio de intereses particulares.

La investigación señala que los hechos ocurrieron principalmente entre 2022 y 2023, aunque sus antecedentes se remontan a 2021. Según la acusación fiscal, Pablo Muentes habría intervenido para favorecer la llegada de Fabiola Gallardo a la presidencia de la Corte Provincial.

Desde ese cargo, Gallardo habría facilitado el control de decisiones judiciales para favorecer intereses ilícitos. Muentes fue identificado por Fiscalía como uno de los integrantes principales de esta estructura y sentenciado a 13 años y cuatro meses de prisión en marzo de 2025.

Jaime Nebot dejó la Alcaldía de Guayaquil en 2019. Por tanto, los hechos investigados en el caso Purga corresponden a un período posterior a su administración y se relacionan con presunta corrupción judicial, no con la gestión municipal de Nebot.

SIN EVIDENCIA - 36 mil informales pasaron a ser formales en la red de mercados que Nebot hizo. Andrés Roche

No se encontró un registro público que confirme que 36.000 comerciantes informales fueron formalizados mediante la red de mercados municipales durante la administración de Jaime Nebot.

Según información publicada por el Municipio de Guayaquil en mayo de 2024, la red contaba con 53 mercados, 15.435 puestos activos y generaba 33.958 empleos directos. Esta última cifra se aproxima a la mencionada por Andrés Roche, pero corresponde al empleo generado por los mercados, no a comerciantes que anteriormente trabajaban en la informalidad.

Además, la red incluye mercados que existían antes de la alcaldía de Nebot. Por tanto, aunque la infraestructura municipal alberga a miles de comerciantes, no existe evidencia pública suficiente para confirmar que 36.000 personas pasaron de la informalidad a la formalidad durante esa administración.

MAYORMENTE FALSO - Nuestra ciudad le entrega a las rentas de este país casi 26 mil millones de dólares. Mónica Luzárraga.

Los registros del Servicio de Rentas Internas (SRI) no respaldan la cifra mencionada por Mónica Luzárraga.

En 2025, la recaudación tributaria de todo Ecuador fue de USD 21 501 millones, mientras que la provincia del Guayas aportó USD 6 690 millones, un monto que incluye a Guayaquil y los demás cantones. Incluso entre enero y octubre de 2026, la recaudación nacional alcanzó USD 20 786 millones, por debajo de los USD 26 000 millones señalados.

Una cifra cercana a la mencionada es el Valor Agregado Bruto (VAB) de Guayaquil, que alcanzó USD 27.273 millones en 2023, según datos preliminares del Banco Central del Ecuador. Sin embargo, este indicador mide la actividad económica del cantón, no los impuestos que aporta al Estado.

SIN EVIDENCIA - Nosotros pasamos de 0 becas en 20 años, hablo de las universitarias, a 16.100. Cynthia Viteri

Durante la administración de Cynthia Viteri, el Municipio de Guayaquil amplió su programa de becas de educación superior. En mayo de 2022, la Empresa Pública Municipal de Acción Social y Educación (DASE) informó que desde 2019 se habían entregado 12 600 becas y que proyectaba llegar a 14 600.

En su página web personal, Viteri afirma que hasta finales de 2022 se entregaron 17 200 becas, aunque no presenta un desglose que permita corroborar esa cifra. Además, el programa incluía estudios universitarios, carreras técnicas y tecnológicas, maestrías e idiomas, por lo que no todas pueden contabilizarse como becas universitarias.

Antes de 2019 existieron otros programas municipales de becas, pero no se encontraron registros suficientes para establecer cuántas correspondían específicamente a estudios universitarios. La Red de Integridad Informativa (RIIF) solicitó a Viteri documentación que respalde su afirmación, sin recibir respuesta hasta la publicación de esta verificación.

MAYORMENTE CIERTO | Nosotros con el proyecto Educando en el Camino les dimos educación a 28 mil niños pobres en casa con 361 maestras. - Cynthia Viteri

El programa municipal Educando en el Camino comenzó en octubre de 2020 para apoyar a niños de sectores vulnerables de Guayaquil con dificultades para continuar sus estudios durante la pandemia.

Su primera fase contempló la atención de 6 000 niños en Monte Sinaí y la segunda amplió la cobertura a 7 500, con 361 docentes contratados. En octubre de 2022, una publicación de Vistazo informó que las tres fases del programa habían beneficiado a 28 000 niños, una cifra que Cynthia Viteri también mencionó públicamente ese año.

Sin embargo, no se encontró un registro consolidado que permita determinar si todos fueron beneficiarios únicos. Además, el programa ofrecía tutorías y acompañamiento escolar, no educación formal que sustituyera las clases regulares.

COMPLETAMENTE FALSO- (Sobre viviendas) Tenemos que empezar por la legalización masiva, algo que no se ha hecho en ningún Gobierno. -Susana Santistevan

En Guayaquil existen antecedentes de legalización de tierras desde hace más de seis décadas. La Asamblea Nacional registra normas para regularizar asentamientos desde 1964, incluidas las leyes de 1997 y 2007. Estos procesos también se ejecutaron.

Un estudio académico de FLACSO, basado en registros municipales, contabilizó 155.305 títulos de propiedad entregados entre 1993 y 2013. Más recientemente, el Municipio informó que entregó 4 000 títulos en 2023 y 4 300 en 2024. En julio de 2026, la actual administración reportó 15.456 adjudicaciones de terrenos acumuladas durante su gestión.

Además, la reforma legal de 2022 facilitó los procesos de regularización en Monte Sinaí, donde viven más de 133 000 personas. Por tanto, la legalización de tierras no es una política inédita y se han ejecutado procesos de gran escala durante distintas administraciones.

¿Dónde consultar las verificaciones completas del debate de Guayaquil?

Las verificaciones fueron realizadas a partir de estadísticas oficiales, documentos públicos e informes institucionales, con el objetivo de contrastar las cifras y declaraciones de los candidatos durante el debate.

Los resultados completos de las verificaciones de Quito, junto con sus explicaciones y fuentes consultadas, están disponibles en Lupa Media: verificaciones del debate por la Alcaldía de Guayaquil.