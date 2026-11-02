Comunidades incomunicadas y familias afectadas tras fuertes lluvias en Santa Elena 

Las intensas precipitaciones registradas durante la noche del domingo 1 de noviembre provocaron graves emergencias en Santa Elena, dejando al menos seis comunas incomunicadas en la parroquia Colonche y múltiples estragos en el sector de Manglaralto.

Las autoridades locales y los organismos de socorro activaron de inmediato los protocolos de respuesta para evaluar los daños y coordinar la ayuda humanitaria requerida.

De acuerdo con el reporte oficial emitido por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR), la acumulación de agua y las corrientes generaron el aislamiento total de los poblados de Colonche, Salanguillo, La Ponga, La Unión, Pueblo Nuevo y Loma Alta. Estas localidades quedaron sin conexión vial con otros sectores debido a las complejas condiciones meteorológicas.

La situación en la parroquia Colonche se agravó considerablemente tras registrarse un notorio incremento en el caudal de los ríos del sector de Ceibitos.

Esta creciente mantuvo en alerta máxima a los habitantes de las zonas ribereñas ante posibles desbordamientos adicionales que amenazan la infraestructura local.

En respuesta prioritaria a la emergencia, los equipos técnicos de la SNGR desplegaron un operativo para entregar kits de asistencia humanitaria a 100 familias afectadas en los puntos de mayor vulnerabilidad.

El personal institucional se mantiene desplegado sobre el terreno realizando evaluaciones continuas de los requerimientos de la población golpeada por el temporal.

Por su parte, en la parroquia Manglaralto también se reportaron fuertes lluvias torrenciales en varios sectores. Como medida de prevención operacional, las autoridades establecieron un punto de encuentro con carpas en la comuna Dos Mangas para brindar refugio y atención inmediata ante cualquier eventualidad.

Frente a la persistencia del temporal, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos exhortó formalmente a la ciudadanía a evitar el cruce de ríos, quebradas o tramos inundados.

Las crecientes imprevistas representan un riesgo mortal elevado, por lo que se instó a los pobladores a acatar estrictamente las disposiciones de los organismos competentes.

Los técnicos de Gestión de Riesgos mantienen la vigilancia epidemiológica y técnica en territorio para coordinar intervenciones con maquinarias y restituir la conectividad terrestre en la península a la brevedad posible.

Las autoridades aconsejan a los viajeros y residentes informarse únicamente por canales oficiales ante la evolución de las precipitaciones.