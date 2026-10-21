El Niño pone en riesgo más de 360 recintos electorales en Ecuador: CNE prepara 2 500 locales como contingencia

A poco más de un mes de las elecciones seccionales del 29 de noviembre de 2026, el Consejo Nacional Electoral identificó 368 recintos que podrían verse afectados por inundaciones y deslizamientos.

El fenómeno de El Niño y las fuertes lluvias abren un nuevo desafío para las elecciones seccionales de Ecuador.

Según el organismo electoral estos 368 recintos podrían sufrir afectaciones por inundaciones o deslizamientos de tierra antes o durante la jornada prevista para el domingo 29 de noviembre.

Ante este escenario, el organismo electoral prepara 2 500 recintos de contingencia que servirían como alternativas si las condiciones climáticas impiden utilizar los establecimientos previstos.

La planificación busca mantener el acceso de los votantes y reducir el riesgo de que las lluvias interrumpan la jornada electoral.

368 recintos electorales están expuestos a inundaciones y deslizamientos

De acuerdo con los análisis preliminares del CNE, 257 recintos tienen riesgo de inundación y otros 111 podrían verse afectados por deslizamientos de tierra.

Las amenazas se concentran en zonas de la Costa expuestas a la acumulación de agua y en sectores cercanos a la cordillera de los Andes, donde las lluvias pueden provocar movimientos de tierra.

Categoría Cantidad Detalle Recintos oficiales en Ecuador 4.399 Establecimientos previstos para la votación nacional Recintos en el exterior 93 Establecimientos para electores fuera del país Recintos de contingencia previstos 2.500 Alternativas ante inundaciones, deslizamientos u otras emergencias Recintos en riesgo identificados 368 257 con riesgo de inundación y 111 con riesgo de deslizamiento Recintos vulnerables en Los Ríos 13 172 juntas receptoras del voto y más de 51.000 electores Fuente: Consejo Nacional Electoral. Cifras reportadas para las elecciones del 29 de noviembre de 2026. Los recintos alternativos son espacios previstos y no necesariamente establecimientos ya habilitados para la votación.

El presidente del CNE, José Cabrera Zurita, señaló en entrevista con Teleamazonas el 15 de octubre que la planificación contempla 4 399 recintos electorales en el territorio nacional.

A esta cifra se suman 93 establecimientos en el exterior y los 2 500 espacios alternativos previstos para responder a posibles emergencias climáticas.

Los recintos oficiales deben contar con infraestructura y condiciones de seguridad, accesibilidad y tecnología para instalar las juntas receptoras del voto.

Si un establecimiento queda inutilizado, el organismo contempla reubicar a los electores en otro lugar, de acuerdo con sus planes de contingencia.

Los Ríos prepara alternativas para más de 51 000 electores

En Los Ríos, una de las provincias expuestas a las inundaciones, el CNE identificó 13 recintos vulnerables que reúnen 172 juntas receptoras del voto y más de 51 000 electores.

En algunos establecimientos se ejecutan trabajos para evitar la acumulación de agua; en otros se contempla utilizar bombas de succión o trasladar a los votantes a recintos cercanos.

El riesgo electoral se suma a los daños que las lluvias han provocado en varias provincias.

Según el informe No. 49 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, con corte al 21 de octubre de 2026, Esmeraldas registra la mayor afectación a la población, seguida por Guayas, Los Ríos y El Oro, aunque los impactos varían entre personas, viviendas y producción agrícola.

Esmeraldas registra 17 249 personas impactadas, de las cuales 1 012 son damnificadas, además de 4 064 viviendas afectadas y seis destruidas.

En Guayas se contabilizan 4 880 personas impactadas y 1 047 viviendas afectadas; mientras que Los Ríos reporta 1 796 personas impactadas y 147 viviendas afectadas.

Provincia Personas impactadas Damnificadas Viviendas afectadas Otros daños reportados Esmeraldas 17.249 1.012 4.064 6 viviendas destruidas Guayas 4.880 474 1.047 835,30 ha de cultivos afectados Los Ríos 1.796 23 147 1.048,40 ha de cultivos perdidos El Oro 1.205 33 419 1 fallecido; 1.302 ha de cultivos afectados Manabí 520 126 134 6 viviendas destruidas Bolívar 291 No detallado No detallado Afectación a la población Santo Domingo de los Tsáchilas 145 No detallado No detallado Afectación a la población Pichincha 141 No detallado No detallado Afectación a la población Orellana 124 No detallado No detallado Afectación a la población Fuente: SITREP No. 49 de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, corte al 21 de octubre de 2026. “No detallado” indica que los datos proporcionados no especifican esa categoría.

Estas cifras corresponden al balance de lluvias y eventos asociados a El Niño entre el 29 de agosto y el 21 de octubre.

Alojamientos temporales y alertas por las lluvias

El informe de Gestión de Riesgos señala que, hasta el 21 de octubre, se habían implementado 15 alojamientos temporales, de los cuales cinco estaban activados.

En estos espacios permanecían 21 familias, equivalentes a 77 personas.

El reporte también recoge declaratorias de alerta y emergencia en distintas zonas del país, incluida la alerta roja nacional por el fenómeno de El Niño.

Las alertas y emergencias vigentes incluyen la alerta roja provincial en Guayas y las alertas cantonales en Pedro Carbo y Balzar.

Además, Esmeraldas mantiene una declaratoria de emergencia provincial, mientras que Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne, Quinsaloma, Las Naves y Chimbo figuran entre los cantones con declaratorias de emergencia.

CNE mantiene fecha de votaciones

El CNE mantiene el 29 de noviembre de 2026 como fecha para las elecciones seccionales y del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Las autoridades han señalado que si una emergencia impide votar en un recinto específico, el Pleno del organismo deberá evaluar las medidas correspondientes para ese lugar.