Falleció 'Komanche', reconocido streamer y figura de Twitch en la región

Luto en el streaming hispano: Fallece a los 30 años el creador salvadoreño Komanche en Monterrey, en México.

El creador de contenido y streamer salvadoreño Carlos Mauricio Gómez, ampliamente conocido en el entorno digital como 'Komanche', falleció a los 30 años de edad en la ciudad de Monterrey, estado de Nuevo León, México.

La noticia fue confirmada durante la madrugada de este lunes 26 de octubre por su representante y amigo cercano, Byron Reyes, a través de sus canales oficiales en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades y medios locales, el joven fue hallado sin vida en su domicilio en Monterrey, donde residía.

Byron Reyes, representante de 'Komanche', confirmó que fue hallado sin vida en Monterrey, México, la madrugada de este lunes 26 de octubre de 2026.

Reacciones contra el acoso digital

Tras el anuncio, la comunidad hispanohablante de streaming en plataformas como Twitch y YouTube expresó sus condolencias.

Diversos creadores de contenido, amigos y seguidores manifestaron su consternación por la partida prematura del influencer.

En su mensaje de despedida, Byron Reyes hizo un firme llamado de concienciación sobre el impacto de las críticas y la salud mental en las redes de comunicación digital.

"El bullying a cualquier escala no es un juego" Byron Reyes, representante de 'Komanche'.

Su trayectoria

Nacido en El Salvador, Komanche consolidó una destacada trayectoria en las plataformas de entretenimiento en vivo, posicionándose como uno de los principales referentes centroamericanos del sector.

A lo largo de su carrera, destacada por su colaboración con figuras de renombre internacional, participó de forma protagónica como uno de los organizadores del evento masivo 'Juegos de manualidades de calamares'.

El evento fue desarrollado junto a creadores como AuronPlay y Rubius.

Las autoridades mexicanas llevan a cabo los procedimientos correspondientes para el esclarecimiento de los hechos.

La comunidad digital despide a uno de los rostros más conocidos del streaming en la región.