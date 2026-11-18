Tony Dize posando para un promocional para Billboard en el 2024

Tony Dize llega a Quito como parte de la agenda de fiestas por los 492 años de Fundación de la capital. El artista puertorriqueño se presentará el próximo sábado 4 de diciembre del 2026 en El Glow Music Festival.

El cantante y compositor, reconocido por su trayectoria en el reguetón romántico y por canciones como 'El Doctorado', 'Permítame' y 'Quizás', se presentará en el centro de eventos Soundgarden a las 20:00.

El espectáculo forma parte de la gira internacional del cantante, quien ha colaborado con artistas como Wisin y Yandel, Daddy Yankee, Don Omar, Zion y Lennox, y Bad Bunny.

¿Cuánto cuestan las entradas?

Los boletos están disponibles en la plataforma Meet2Go, con los siguientes precios de preventa:

VIP (La Corriente): 30 dólares.

30 dólares. Box (Permítame): 40 dólares.

Backstage: 60 dólares

El evento está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años, quienes deberán presentar su documento de identidad físico para ingresar.