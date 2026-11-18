Una joven quedó atrapada en uno de los ascensores del paso peatonal ubicado en el ingreso a la urbanización La Joya, en Daule, la tarde de este miércoles 18 de noviembre de 2026.

Según los reportes ciudadanos, la mujer permanecía dentro del elevador mientras los habitantes del sector solicitaban ayuda a las autoridades. Hasta el momento, se espera información oficial sobre las labores de rescate y el estado de la joven.

Antecedentes de fallas en los ascensores

El incidente vuelve a generar preocupación por el funcionamiento de estos elevadores. Desde diciembre de 2024, ciudadanos reportaron fallas recurrentes en los ascensores de los pasos peatonales de La Aurora, incluido el ubicado en el ingreso a La Joya.

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En ese entonces, moradores denunciaron que los elevadores se quedaban trabados o presentaban problemas para abrir y cerrar sus puertas, especialmente después de los cortes de energía eléctrica. También señalaron que las reparaciones no eran duraderas.

El paso peatonal de La Joya cuenta con dos ascensores y fue construido para facilitar el cruce seguro de peatones, especialmente de adultos mayores y personas con discapacidad, según informó el Municipio de Daule durante su inauguración.

Antecedentes de daños en los ascensores

El funcionamiento de los ascensores de los pasos peatonales ya había generado preocupación. El 17 de noviembre, Teleamazonas realizó un recorrido por estas estructuras y encontró daños en las puertas de varios elevadores.

Durante el recorrido se evidenciaron problemas en las condiciones de estos mecanismos, que son utilizados por peatones para cruzar de forma segura, especialmente por adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Lo ocurrido este miércoles 18 de noviembre, cuando una joven quedó atrapada en el ascensor del paso peatonal de ingreso a la urbanización La Joya, en Daule, vuelve a llamar la atención sobre el mantenimiento y funcionamiento de estos equipos.