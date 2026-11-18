El golero del Atlético Mineiro, Everson (centro), y sus compañeros de equipo llegan al Aeropuerto de Belo Horizonte antes de partir hacia Barranquilla para disputar la final de la Copa Sudamericana.

Logre o no una conquista inédita, el Atlético Mineiro ya marcó un hito propio al disputar una tercera final continental consecutiva, el sábado ante Boca Juniors en la Copa Sudamericana.

La torcida del Galo espera que a la tercera vaya la vencida y que su equipo se alce con su primer título de la Sudamericana en Barranquilla (Colombia).

El equipo de Belo Horizonte, capital del estado brasileño de Minas Gerais, perdió la definición de la Copa Libertadores en 2024 y de la Sudamericana en 2025.

"El club juega una final todos los años, hay que respetar eso. No es fácil lo que logró, solo Palmeiras y Flamengo hacen eso", resaltó el entrenador argentino, Eduardo Domínguez.

Estas son las claves que colocaron al Mineiro de nuevo en la final de la Sudamericana.

Mística copera

El equipo tuvo que sufrir en todas las fases del mata mata.

En octavos de final eliminó a su compatriota Red Bull Bragantino gracias a un gol en los descuentos de la vuelta.

El Santos de Neymar lo tuvo al borde de la eliminación en cuartos, pero otro gol en tiempo agregado del argentino Tomás Cuello llevó la serie a los penaltis y el Galo se impuso desde los 12 pasos.

En las semifinales sufrió en el juego de vuelta para defender la mínima diferencia ante un sorprendente Montevideo City.

El Galo, que también avanzó este año hasta las semifinales de Copa de Brasil, demostró tener "fuerza en las competencias de eliminación directa", dice el comentarista de la cadena ESPN Leonardo Bertozzi, que atribuye esta cualidad en parte al DT Domínguez.

"El barba"

Domínguez, conocido como "el barba", tomó en febrero las riendas de un equipo sumido en una crisis de resultados que forzó la salida de su paisano Jorge Sampaoli.

Nueve meses después, el club pelea por meterse en el top 5 del Brasileirão y enfrentará a Boca por un título continental.

Es un entrenador "con un buen historial" en enfrentamientos directos y así lo "confirmó" al mando del Mineiro, anota Bertozzi.

Domínguez ganó cinco títulos en su periodo anterior al mando de Estudiantes de La Plata, casi todos en torneos con ese formato.

El analista Tim Vickery dice que el entrenador, de 48 años, tiene "un gran mérito" por haber prescindido en mayo del atacante Hulk, una leyenda del club, con 40 años.

"Quedó claro que la falta de velocidad de Hulk perjudicaba al equipo" y Domínguez "usó la fuerza que tiene un técnico recién contratado para cambiar el plantel".

Fred, el salvador

Otro acierto fue el reemplazo de Hulk: el exvolante del Manchester United Fred regresó al club donde se formó tras una larga carrera en Europa.

"Fue un fichaje muy importante, un jugador subestimado, tanto en el fútbol inglés, como en el brasileño", dice Vickery.

Jugando más libre que en el United, el mediocampista zurdo dio dos asistencias claves para la dramática remontada contra Santos, antes de sufrir una lesión en el muslo en octubre.

Cuando se lesionó, el Mineiro "empezó a tener cierta inestabilidad. La recuperación de Fred es fundamental", dice Bertozzi.

El volante, de 33 años, ya volvió al campo y el fin de semana pasado jugó 64 minutos en un partido de liga.

¿Sed de revancha?

Pese a la ilusión de una tercera final, el Mineiro pasa por un periodo de "frustración", observa Vickery.

Tras ganar el Brasileirão y la Copa de Brasil en 2021, la hinchada del Galo confiaba en alcanzar el nivel de los gigantes brasileños Palmeiras y Flamengo.

Pero el ganador de la Libertadores de 2013 enfrenta deudas asociadas a la construcción de su estadio y los dos subcampeonatos continentales fueron amargos.

En la Libertadores de 2024, perdieron ante Botafogo a pesar de jugar casi todo el partido con un jugador más y el año pasado cayeron en la final de la Sudamericana ante el Lanús argentino, más débil sobre el papel.

"Hay ansiedad por el título. Finalmente pueden dejar una impresión positiva, borrando dos finales muy malas", observa Vickery.

Domínguez dice que el duelo ante Boca "no es una revancha" para los jugadores.

"Es otra oportunidad de escribir su nombre en la historia del club".