El SNAI informó este miércoles 18 de noviembre de 2026 que Jorge Glas, recluida en la cárcel registró conductas autolesivas el pasado 11 de noviembre.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) informó este miércoles 18 de noviembre de 2026 sobre el estado de salud de Jorge Glas.

El exvicepresidente de la República permanece recluido en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Santa Elena N.° 1, conocida como la cárcel del Encuentro.

A través de un comunicado oficial, la entidad penitenciaria confirmó que el informe de monitoreo correspondiente al 11 de noviembre reportó conductas autolesivas por parte del interno.

Detalles de la atención médica y diagnóstico

Según el reporte oficial del SNAI, durante esa jornada se cumplió el siguiente protocolo de atención.

Atención programada: Jorge G. recibió asistencia médica previamente agendada, que incluyó una ecografía y una consulta en el área de medicina general.

Jorge G. recibió asistencia médica previamente agendada, que incluyó una y una consulta en el área de Descompensación: En el transcurso de la consulta médica, presentó una presunta descompensación , por lo que recibió asistencia inmediata y permaneció bajo observación clínica.

Condición actual: De acuerdo con la valoración del personal de salud, el privado de libertad no presenta complicaciones que comprometan su condición clínica actual.

Seguimiento a cargo del Ministerio de Salud

El SNAI precisó que la atención y el seguimiento médico de Jorge Glas, así como del resto de la población penitenciaria, se encuentran bajo la responsabilidad directa del personal del Ministerio de Salud Pública, conforme a sus necesidades clínicas.

Por su parte, la entidad carcelaria señaló que coordina y facilita el acceso a los servicios médicos para garantizar una prestación oportuna.