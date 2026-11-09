Cuidacarro cobran $2 para ingresar a calles transversales de la calle Panamá, en Guayaquil

La ciudadanía pide controles y sanciones frente a los cobros informales en el espacio público.

Un nuevo reclamo ciudadano por los cobros de los denominados cuidacarro en Guayaquil quedó registrado en un video difundido a través de redes sociales.

Esta vez, la denuncia apunta a las calles transversales de la calle Panamá, en el centro de la ciudad, donde estas personas estarían cobrando dos dólares a los conductores que buscan ingresar para estacionar sus vehículos.

En las imágenes se observa cómo los cuidacarro colocan conos para restringir el paso de los automotores y son ellos mismos quienes los retiran cuando un conductor solicita ingresar.

Sin embargo, el acceso estaría condicionado al pago de dos dólares. Durante la grabación, un ciudadano cuestiona que deba entregar ese valor para poder pasar.

Conos y cobros en las calles transversales de la calle Panamá

La situación ocurre durante los fines de semana, cuando la calle Panamá se convierte en un espacio peatonal para que los ciudadanos puedan recorrer el sector, caminar, utilizar bicicletas y disfrutar de las actividades que se desarrollan en esta zona del centro de Guayaquil.

Sin embargo, en las vías transversales, el escenario es distinto. Los conos colocados por los cuidacarro restringen el ingreso de vehículos, mientras estas personas deciden cuándo abrir el paso y solicitan un pago para permitir el acceso a quienes buscan estacionar.

El cuestionamiento ciudadano apunta a que el pago deja de ser una contribución voluntaria por cuidar un automóvil y se convierte en una condición para ingresar. Esto genera preocupación por el uso de los espacios públicos y por la falta de claridad sobre quién autoriza estos cobros.

Cuidacarro en Guayaquil: una problemática que se repite

Las denuncias por cobros informales de cuidacarro no son nuevas en Guayaquil. En diferentes sectores de la ciudad, conductores han expresado su malestar por personas que se apropian de espacios públicos, colocan conos, sillas u otros objetos para reservar estacionamientos y establecen tarifas propias.

En junio de 2026, ciudadanos denunciaron ante medios de comunicación que estacionar en calles del centro, como Víctor Manuel Rendón, Aguirre, Chimborazo, Colón y Clemente Ballén, implicaba entregar dinero a los denominados cuidacarros. Algunos conductores señalaron que incluso debían pagar por ocupar espacios donde el estacionamiento debería ser gratuito.

En octubre de 2026, Teleamazonas recogió nuevas denuncias por cobros de hasta 20 dólares durante eventos y actividades con gran afluencia de público. En los alrededores del estadio Modelo, conductores reportaron tarifas de entre 10 y 20 dólares por estacionar. En ocasiones anteriores también se habían denunciado cobros de entre tres y cinco dólares.

La molestia ciudadana no se limita a los valores exigidos. Los conductores también cuestionan las actitudes de algunos cuidacarro cuando se niegan a pagar, pues han denunciado presiones y temor a posibles daños en sus vehículos.

¿Qué han hecho las autoridades frente a los cobros de cuidacarro?

El Municipio de Guayaquil ha ejecutado operativos para recuperar espacios públicos ocupados irregularmente. En septiembre de 2025, a través de Segura EP, 40 agentes de control municipal retiraron conos, llantas, bancos y otros objetos utilizados para bloquear espacios de estacionamiento en distintos sectores de la ciudad.

Posteriormente, en octubre de 2026, la Alcaldía anunció controles permanentes frente a la ocupación irregular de calles. La ATM reportó operativos que dejaron

21 citaciones y el retiro de objetos que ocupaban indebidamente el espacio público. Sin embargo, estas citaciones correspondieron a infracciones de tránsito y no deben confundirse con sanciones directas a los cuidacarro por realizar cobros informales.

En el caso de la calle Panamá, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) también se pronunció frente a la denuncia. No obstante, su declaración no precisó qué sanciones se aplicarían a las personas involucradas ni anunció una medida concreta frente a los cobros reportados.