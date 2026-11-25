Decenas de casas se inundaron en la ciudad de Manta, en Manabí, tras el desbordamiento de los ríos Burro y Manta, el 24 de noviembre.

Las lluvias registradas en Ecuador durante octubre y noviembre de 2026 ya superan los niveles observados en los mismos meses de algunos de los episodios más fuertes de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998, según una comparación del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Uno de los ejemplos está en Guayaquil, donde las precipitaciones de octubre de este año alcanzaron los 564,4 milímetros. Esta cantidad supera los registros de octubre de 1982, cuando se reportaron 6,3 milímetros, y de octubre de 1997, con 99,6 milímetros.

La comparación del Inamhi también muestra diferencias en noviembre. Durante el episodio de 1982-1983 se acumularon 152,3 milímetros, mientras que en 1997-1998 la cifra llegó a 556,2 milímetros. En noviembre de 2026, hasta mediados de mes, Guayaquil ya registraba 370,8 milímetros de lluvia.

Los fenómenos de El Niño de 1982-1983 y 1997-1998 estuvieron entre los más severos registrados durante el siglo XX. En Ecuador provocaron cientos de muertes y pérdidas económicas millonarias, además de daños en viviendas, carreteras, infraestructura y extensas zonas agrícolas.

¿Ya superamos las lluvias históricas del 97 o del 82? Eventos como 1982-1983 y 1997-1998 marcaron fuertes episodios de El Niño en el país, y hoy en varias localidades los registros de octubre y noviembre ya muestran cambios frente a esos referentes. https://t.co/H3VPRoOcFI — INAMHI Ecuador (@inamhi_ec) November 25, 2026

Las lluvias por el fenómeno de El Niño continuarán

El Inamhi señala que El Niño continúa y que durante noviembre y diciembre se esperan "lluvias importantes en el país". Sin embargo, advierte que la temporada lluviosa todavía "no alcanza su periodo de mayor intensidad".

En la región Costa, las precipitaciones más intensas suelen concentrarse entre enero y abril. Por ello, el organismo meteorológico considera que los registros de octubre y noviembre deben servir para fortalecer las acciones de prevención.

“La temporada lluviosa aún tiene camino por delante”, señaló el Inamhi. “Por eso, los episodios de noviembre son una señal para reforzar la prevención desde ahora”, añadió.