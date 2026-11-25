Guayaquil tendrá una nueva pleamar este miércoles 25 de noviembre de 2026, a las 20:01. Según el pronóstico de mareas, el nivel del agua alcanzará los 4,50 metros, en una jornada en la que también se prevén lluvias de intensidad variable y posibles tormentas.

La coincidencia de estos fenómenos mantiene la atención sobre los sectores susceptibles a inundaciones. Cuando la marea sube, el agua lluvia puede tener mayores dificultades para evacuar hacia los cuerpos de agua, lo que favorece la acumulación en determinadas calles.

Lluvias y marea alta complicaron la circulación

Durante la noche del martes 24 de noviembre y las primeras horas de este miércoles se registraron acumulaciones de agua en diferentes sectores de Guayaquil. Uno de los puntos afectados fue la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en el norte de la ciudad.

La situación dificultó el paso de los conductores, quienes reportaron retrasos de hasta una hora para atravesar este tramo. La circulación también involucra a numerosas unidades de transporte público e interprovincial, debido a la cercanía con la Terminal Terrestre.

El agua disminuyó en la avenida Pedro Menéndez Gilbert

Durante la mañana de este miércoles, el panorama mejoró en esta avenida. El nivel del agua disminuyó considerablemente y, a esta hora, predomina la calzada mojada, aunque todavía se observa una pequeña acumulación en uno de los carriles.

Los conductores deben circular con precaución y reducir la velocidad, especialmente en los tramos donde todavía hay presencia de agua.

¿Qué es la pleamar y por qué puede provocar inundaciones?

La pleamar es el momento en que la marea alcanza su nivel máximo. Cuando este fenómeno coincide con lluvias intensas, la evacuación del agua lluvia puede volverse más lenta, dependiendo de las condiciones de los sistemas de drenaje y del nivel de los ríos y esteros.

Por eso, la coincidencia de ambos fenómenos puede incrementar el riesgo de acumulaciones de agua en sectores vulnerables de Guayaquil.

El aguaje se extenderá hasta el 28 de noviembre

El Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar) contempla un periodo de aguaje del 25 al 28 de noviembre. Durante estas fechas se registrarán condiciones de marea que requieren atención en las zonas costeras y estuarinas.

Este miércoles, la primera pleamar se registró aproximadamente a las 07:17, con un nivel de 4,40 metros. Para la noche está previsto un nuevo incremento, que alcanzaría los 4,50 metros a las 20:01.

Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes oficiales, evitar atravesar calles inundadas y conducir con precaución ante la presencia de agua sobre la calzada.