Marcelo Gallardo, DT de la Selección de Ecuador, en el partido de la Selección Sub 17

El cuerpo técnico de la Selección Mayor de Ecuador se reunió en Doha con la Selección Sub-17. La actividad forma parte del plan institucional de seguimiento y respaldo al desarrollo de las categorías formativas del fútbol nacional.

Durante el encuentro en territorio catarí, los integrantes del equipo técnico absoluto compartieron de cerca con los futbolistas juveniles y sus entrenadores. Este acercamiento permite evaluar en el terreno el rendimiento competitivo y la proyección de los nuevos talentos.

La iniciativa responde a una política deportiva orientada a unificar criterios metodológicos entre todas las divisiones de la Tri. De esta manera, los jugadores jóvenes conocen de primera mano las exigencias del alto rendimiento internacional.

Además del acompañamiento en las jornadas de trabajo, la presencia de los estrategas de la Selección Mayor funciona como un respaldo anímico clave para el plantel. El contacto directo fortalece el sentido de pertenencia y la identidad con la camiseta nacional.

Para el cuerpo técnico de la categoría Sub-17, esta articulación facilita el intercambio de información técnica y el análisis individual de cada futbolista. El objetivo es detectar perfiles con potencial para integrarse a futuros procesos de selecciones mayores.

Este tipo de acciones en el exterior ratifican la importancia que tiene la estructura base dentro de la planificación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Consolidar procesos desde edades tempranas resulta fundamental para sostener la competitividad del país.

Con el trabajo conjunto desarrollado en Doha, el fútbol ecuatoriano reafirma su apuesta por el recambio generacional. El seguimiento permanente garantiza que los juveniles cuenten con el soporte necesario para afrontar sus próximos desafíos internacionales.