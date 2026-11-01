Galápagos: Inamhi prevé lluvias intensas para este domingo 1 de noviembre en Santa Cruz e Isabela 

La Isla Santa Cruz es una de las más afectadas por las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias en Galápagos.

Las lluvias continúan en Galápagos este domingo 1 de noviembre de 2026 y podrían intensificarse durante las próximas horas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) prevé precipitaciones fuertes en Santa Cruz e Isabela durante la tarde.

El pronóstico meteorológico anticipa nuevas lluvias en las islas, pese a que durante las primeras horas de este domingo las precipitaciones disminuyeron de intensidad en algunos sectores.

Según el último reporte del ECU 911, San Cristóbal registra lluvias fuertes, mientras que en Santa Cruz e Isabela son leves. El organismo mantiene el monitoreo mediante cámaras de videovigilancia y no ha identificado nuevas emergencias.

Sin embargo, el panorama podría cambiar durante la tarde, especialmente en las dos islas que presentan mayor probabilidad de precipitaciones intensas.

¿Dónde lloverá más fuerte en Galápagos este domingo?

De acuerdo con el pronóstico del Inamhi, las lluvias se concentrarán durante la tarde de este domingo 1 de noviembre principalmente en Santa Cruz e Isabella. Mientras que para San Cristóbal se prevén lluvias moderadas.

El Inamhi clasifica las lluvias fuertes como precipitaciones cuya intensidad puede variar y que podrían prolongarse.

En cambio, las lluvias normales a moderadas corresponden a precipitaciones constantes, pero de intensidad variable.

Este pronóstico es especialmente importante para Santa Cruz, donde las lluvias de los últimos días provocaron desbordamientos de encañadas, inundaciones y daños en viviendas.

Las inundaciones afectaron sectores como Bellavista, Santa Rosa, La Cascada y La Unión, donde varias familias tuvieron que abandonar sus viviendas.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal declaró la emergencia y habilitó espacios de alojamiento temporal para las personas evacuadas.