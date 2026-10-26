Clases virtuales por lluvias en Guayaquil; ¿qué pasará este martes 27 de octubre?

Las fuertes lluvias obligaron a modificar las actividades académicas en universidades de Guayaquil este lunes 26 de octubre.

Las intensas lluvias registradas en Guayaquil provocaron la suspensión de clases presenciales en varias instituciones educativas este lunes 26 de octubre de 2026.

La Universidad de Guayaquil y la Universidad de las Artes anunciaron cambios en sus jornadas académicas para precautelar la seguridad de estudiantes y docentes.

Las medidas se adoptaron ante las inundaciones y dificultades de movilidad ocasionadas por las precipitaciones.

¿Qué instituciones suspendieron las clases presenciales?

La Universidad de Guayaquil activó el nivel 2 de su Política de Continuidad Académica y dispuso clases virtuales y asincrónicas durante la mañana del lunes, mediante la plataforma Moodle.

Sin embargo, la institución anunció que desde las 13:00 del mismo lunes 26 de octubre de 2026 se retomarían las actividades habituales, de acuerdo con las modalidades y horarios establecidos.

Por su parte, la Universidad de las Artes informó que sus actividades académicas se desarrollarán de forma virtual mientras permanezcan vigentes las condiciones meteorológicas señaladas en su comunicado.

La institución también dispuso flexibilidad en los horarios del personal administrativo y la posibilidad de teletrabajo en casos justificados.

Segura EP coordina medidas para proteger a estudiantes ante las lluvias

La empresa municipal Segura EP informó que coordina con la Dirección de Educación acciones para que los estudiantes permanezcan dentro de las instituciones educativas mientras el persistan las fuertes lluvias en Guayaquil.

Informó que las clases de la jornada nocturna en Guayaquil fueron suspendidas este lunes 26 de octubre de 2026, debido a las lluvias en la ciudad.

La medida busca evitar que los padres de familia salgan a recoger a sus hijos durante las precipitaciones y así precautelar la seguridad y el bienestar de los niños.