Marea alta en Guayaquil: Nivel alcanzará los 4,55 metros advierte el Inocar 

Guayaquil se mantiene bajo estrecho monitoreo ante el reporte oficial de las autoridades locales y los organismos de control marítimo sobre el comportamiento del nivel del agua en el estuario del río Guayas.

De acuerdo con las proyecciones técnicas emitidas para la jornada dominical, los ciudadanos y sectores productivos deben extremar las precauciones frente al incremento significativo en las cotas de pleamar.

El fenómeno natural contempla dos momentos principales de marea alta durante el día, siendo el ciclo nocturno el que registrará las marcas más elevadas.

Las tablas hidrográficas detallan que el pico máximo previsto para la noche alcanzará los 4,55 metros, una condición que exige atención prioritaria por parte de las entidades encargadas de la gestión de riesgos en el cantón.

Las zonas ribereñas y los puntos colindantes con el sistema de esteros de la urbe porteña son los más vulnerables ante estas elevaciones del caudal.

Sectores tradicionalmente propensos al acúmulo temporal de agua experimentan una ralentización en la capacidad de evacuación de los sistemas de drenaje pluvial cuando la pleamar coincide con descargas de agua o precipitaciones locales.

Ante este escenario, corporaciones municipales como Segura EP, en coordinación con el Instituto Oceanográfico y Antártico de la Armada (Inocar), recomiendan a la ciudadanía mantenerse informada a través de canales oficiales y evitar transitar o estacionar vehículos en áreas propensas a anegamientos temporales durante los horarios críticos de marea alta.

Estas medidas preventivas buscan salvaguardar a peatones, conductores y comercios ubicados en zonas de influencia directa del río Guayas y el estero Salado, garantizando una respuesta oportuna y una mejor planificación de las actividades cotidianas y portuarias durante todo el fin de semana.