El balompié sudamericano vivió una jornada memorable con la consagración anticipada de Colo-Colo en la Liga de Primera 2026. Al vencer como visitante por 2-1 a Ñublense en el Estadio Nelson Oyarzún de Chillán, el cuadro albo estiró a diez puntos su ventaja sobre la Universidad de Chile a falta de tres jornadas para el cierre del torneo.

La gran figura del compromiso decisivo fue el experimentado golero caboverdiano Josimar José Évora Dias, «Vozinha», quien coronó una campaña épica y ratificó por qué se ha transformado en un hito deportivo y mediático en el fútbol chileno.

La llegada de Vozinha al Estadio Monumental a principios de agosto representó una de las operaciones más destacadas del mercado internacional en el continente.

Tras convertirse en la revelación indiscutida de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la selección de Cabo Verde —donde lideró empates ante potencias como España y Uruguay—, el guardameta fue situado en el sexto lugar del prestigioso Trofeo Lev Yashin de la revista France Football.

A pesar del interés de diversas entidades de Europa y Medio Oriente, la directiva colocolina logró cerrar su incorporación para brindarle jerarquía internacional a la zaga del popular.

A lo largo del certamen local, la presencia de Vozinha aportó sobriedad técnica, temple bajo los tres palos y una solvencia física indispensable en la definición del campeonato. El conjunto dirigido por la dupla técnica alba consolidó una estructura defensiva de alta seguridad, registrando apenas 30 goles en contra en 27 fechas disputadas.

Esta solidez en la portería brindó la tranquilidad necesaria para que referentes del mediocampo como Arturo Vidal empujaran al equipo hacia el ataque, manteniendo una racha imbatible en los choques más exigentes de la rueda final.

El trámite del choque consagratorio frente a Ñublense exigió el máximo nivel de concentración del cerrojo africano. Luego de los tantos anotados por Arturo Vidal y Marcos Bolados que colocaron arriba a la escuadra visitante, el cuadro local presionó hasta las últimas instancias buscando el empate.

En el tiempo de descuento (90+7'), Vozinha se vistió de héroe absoluto al protagonizar una volada magistral sobre la línea ante un remate a quemarropa, manteniendo la ventaja 2-1 y asegurando la vuelta olímpica de Colo-Colo ante miles de hinchas.

Visiblemente emocionado tras el pitazo final en la cancha de Chillán, el golero mundialista declaró a la transmisión oficial: "Pienso en todo lo que he hecho en mi vida; este título es el premio al trabajo de todo un equipo durante la temporada.

Se lo dedico a mi familia, a todo Cabo Verde y a los hinchas de Colo-Colo". Con 40 años y su primer trofeo oficial a nivel de clubes profesionales en la mano, el internacional africano escribió una página dorada que caló hondo en la fanaticada alba por su humildad, carisma y entrega.

Con el trofeo nacional garantizado en las vitrinas de Macul, el Cacique y Vozinha dirigen ahora su mirada hacia el plano continental. El título de la Liga de Primera 2026 le asegura a Colo-Colo el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027.