El pronóstico del clima para la noche del domingo 8 y madrugada del lunes 9 de noviembre

El Inamhi difundió el mapa oficial de precipitaciones por cantones válido entre la noche de este domingo y la madrugada del lunes.

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su boletín oficial con el pronóstico de precipitaciones a escala nacional, válido desde las 19:00 de este domingo 8 hasta las 07:00 del lunes 9 de noviembre de 2026.

Las autoridades remarcaron que el detalle y la mayor relevancia de las lluvias varían y se especifican según cada cantón del país.

Predominio de lloviznas en la Sierra, Amazonía y Galápagos

En la región interandina se mantiene la alerta de nivel amarillo, caracterizada por lloviznas de gotas pequeñas y uniformes.

Las precipitaciones afectarán a localidades de Pichincha (Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito, Los Bancos), Azuay, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Loja, Bolívar y Tungurahua.

Por su parte, la Amazonía registrará el mismo patrón de lloviznas nocturnas en los cantones de Morona Santiago, Napo, Orellana, Pastaza, Sucumbíos y Zamora Chinchipe.

En la región insular de Galápagos (islas Isabela y Santa Cruz) también se prevén llamadas entre las 18:00 y las 06:00.

Lluvias moderadas en el Litoral

En la Costa, los pronósticos contemplan un nivel naranja para lluvias constantes de intensidad variable en sectores como San Lorenzo (Esmeraldas), Colimes (Guayas), Olmedo y Paján (Manabí), y La Concordia (Santo Domingo de los Tsáchilas).

En cantones como Guayaquil, Manta, Babahoyo, Machala y Santa Elena la intensidad se mantendrá en nivel amarillo.

Los organismos técnicos recomiendan a los conductores circular con precaución ante la calzada mojada y mantenerse atentos a las actualizaciones de los canales oficiales.