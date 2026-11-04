Más de 160 emergencias por lluvias en Guayaquil en los tres primeros días de noviembre

Pese al descenso del nivel del agua, la acumulación de desechos en el sistema pluvial complicó la evacuación de las aguas en el norte de Guayaquil.

Más de 160 emergencias se registraron en Guayaquil entre el 1 y el 3 de noviembre de 2026, debido a las fuertes lluvias que afectaron a varios sectores de la ciudad, según informó Álex Anchundia, gerente general de Segura EP y vicepresidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal.

El funcionario señaló que las precipitaciones alcanzaron niveles que, según los registros citados por Segura EP, no se habían presentado en más de 80 años.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), la lluvia del domingo 1 de noviembre fue catalogada como extrema, con una acumulación que superó el 400% de la precipitación prevista para todo el mes.

Anchundia asegura que Guayaquil ya no está inundada

Durante las entrevistas de Teleamazonas, este miércoles 4 de noviembre, Anchundia aseguró que la ciudad se encontraba operativa después de las emergencias registradas durante el feriado.

“Al día de hoy Guayaquil ya no se encuentra inundada." Álex Anchundia, gerente general de Segura EP y vicepresidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal.

Sin embargo, las labores de limpieza y atención a las familias afectadas continúan en sectores como Las Orquídeas, donde el desbordamiento de un canal provocó el ingreso de agua a varias viviendas.

Según el balance municipal, las emergencias atendidas también incluyeron caída de árboles y acumulación de agua en calles y avenidas de Guayaquil.

¿Cuántos alojamientos temporales están disponibles en Guayaquil?

En la misma entrevista con Teleamazonas, Anchundia informó que el Municipio dispone de 21 espacios previstos para alojamientos temporales, de los cuales uno había sido activado hasta la mañana de este miércoles.

“Tenemos 21 espacios para alojamientos temporales (...) solo uno se ha activado." Álex Anchundia, gerente general de Segura EP y vicepresidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal.

Además, indicó que se han mantenido reuniones con el ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque, y con la secretaria de Gestión de Riesgos, Carolina Lozano, para coordinar las acciones de respuesta ante las inundaciones.

Estos espacios están destinados a recibir a familias que necesiten abandonar temporalmente sus viviendas debido a las emergencias.

Continúan labores de limpieza ante nuevas lluvias

Anchundia también informó, en declaraciones recogidas por Primicias, que durante las intervenciones se retiraron más de 2 000 sacos de materiales y desechos.

El funcionario pidió a los ciudadanos evitar arrojar muebles y objetos dañados a las calles o canales, debido al riesgo de obstruir los sistemas de drenaje.

Para facilitar la recolección de estos materiales, el Municipio habilitó cinco puntos de acopio.

Las autoridades mantienen el monitoreo de las condiciones climáticas ante el pronóstico de nuevas precipitaciones en Guayaquil durante los próximos días.