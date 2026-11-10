Moradores de Guayaquil denuncian cobros de $5 por casa para reparar fallas eléctricas

Familias aseguran que llevan más de 20 días con problemas en el suministro eléctrico.

Los habitantes de la calle 48 y callejón A, en Guayaquil, denuncian que llevan más de 20 días afectados por fallas en el suministro eléctrico y que, pese a los constantes pedidos de atención a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), todavía no reciben una solución definitiva.

En un recorrido de Teleamazonas, los moradores señalaron que los problemas estarían relacionados con daños en los cables subterráneos a causa del aguaje.

Según relataron, han solicitado la intervención de personal de la empresa eléctrica en varias ocasiones, pero las cuadrillas que llegan al sector argumentan que no cuentan con órdenes de trabajo para atender esa zona.

Denuncian cobros de $5 por vivienda

Una de las denuncias más graves tiene que ver con presuntos cobros realizados por personas que se identifican como trabajadores de CNEL. Narcisa, moradora del sector, contó a Teleamazonas que les habrían solicitado cinco dólares por cada vivienda para intervenir en las fallas eléctricas.

La habitante aseguró que más de 15 familias han tenido que reunir dinero para conseguir atención, lo que representaría alrededor de 100 dólares por cada intervención. Además, afirmó que esta situación ya se habría repetido en dos ocasiones.

“Dicen que no tienen la orden para venir a arreglar, pero sí para sobornar”, manifestó Narcisa durante la entrevista. La moradora agregó que los vecinos han accedido a entregar el dinero por la desesperación de permanecer sin un servicio básico y ante las pérdidas que enfrentan.

Electrodomésticos dañados y alimentos perdidos

La falta de electricidad también ha generado afectaciones económicas en los hogares. Los moradores reportaron daños en refrigeradoras, lavadoras y otros electrodomésticos, además de la pérdida de alimentos que necesitan refrigeración.

Narcisa explicó que tiene una refrigeradora y una lavadora dañadas, mientras que otras familias tampoco han podido conservar sus alimentos. La situación preocupa especialmente por la presencia de adultos mayores y niños entre los habitantes afectados.

Los vecinos señalaron que, cuando las cuadrillas acuden al lugar, realizan reparaciones que permiten recuperar el servicio únicamente durante cuatro o cinco días. Después, las fallas vuelven a presentarse y deben insistir nuevamente para conseguir atención.

Piden intervención de CNEL

Durante la cobertura de Teleamazonas, los moradores hicieron un llamado a las autoridades para que CNEL envíe una cuadrilla que solucione definitivamente los problemas eléctricos en la calle 48 y callejón A.

También solicitaron que se investiguen los presuntos cobros denunciados y se identifique a las personas que estarían aprovechándose de la necesidad de las familias para solicitar dinero a cambio de atender las emergencias.

La comunidad espera una respuesta de la empresa eléctrica, tanto por las interrupciones del servicio como por las denuncias sobre pagos irregulares.

Los habitantes insisten en que no deberían entregar dinero adicional para recibir atención por un servicio cuya reparación corresponde a la empresa distribuidora.