Siniestro de tránsito en la vía Perimetral de Guayaquil deja dos fallecidos y dos heridos

Bomberos de Guayaquil atendieron un siniestro en la vía Perimetral. Un camión se chocó este 15 de noviembre.

Un siniestro de tránsito dejó dos personas fallecidas y otras dos heridas este domingo 15 de noviembre de 2026, en la vía Perimetral, en Guayaquil.

La emergencia se registró en el kilómetro 23 de la vía Perimetral, a la altura del Hospital Universitario, en sentido sur-norte.

Tras recibir la alerta, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil movilizó dos unidades de combate y tres ambulancias para atender a las personas involucradas en el siniestro.

#BCBGInforma | Atendimos alerta por accidente de tránsito en el Km 23 de la vía Perimetral, a la altura del Hospital Universitario, en sentido sur-norte. 🚧 Despachamos 2 unidades de combate y 3 ambulancias. 🚒🚑 Una vez en sitio, se procedió a brindar atención prehospitalaria a 2 personas heridas, que fueron trasladados a casas de salud. Lamentablemente también se constató que 2 personas estaban sin signos vitales. 🩺👨🏽‍⚕️ Posteriormente, se procedió con la limpieza de calzada, a fin de evitar otros incidentes en la vía. ⚠️ #EstamosAquí — Bomberos Guayaquil (@BomberosGYE) November 15, 2026

Al llegar al lugar, los equipos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a dos personas heridas, quienes posteriormente fueron trasladadas a diferentes casas de salud.

Sin embargo, durante la atención de la emergencia, los rescatistas también confirmaron que otras dos personas se encontraban sin signos vitales.

Una vez concluidas las labores de atención, el personal de Bomberos realizó la limpieza de la calzada para retirar los residuos del accidente y prevenir nuevos incidentes en este tramo de la vía.