Siniestro de tránsito en la vía Perimetral de Guayaquil deja dos fallecidos y dos heridos
El siniestro ocurrió este domingo 15 de noviembre, en el kilómetro 23 de la vía Perimetral, a la altura del Hospital Universitario.
Bomberos de Guayaquil atendieron un siniestro en la vía Perimetral. Un camión se chocó este 15 de noviembre.
Bomberos Guayaquil
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Actualizado:
15 nov 2026 - 14:30
Un siniestro de tránsito dejó dos personas fallecidas y otras dos heridas este domingo 15 de noviembre de 2026, en la vía Perimetral, en Guayaquil.
La emergencia se registró en el kilómetro 23 de la vía Perimetral, a la altura del Hospital Universitario, en sentido sur-norte.
Tras recibir la alerta, el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil movilizó dos unidades de combate y tres ambulancias para atender a las personas involucradas en el siniestro.
Al llegar al lugar, los equipos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a dos personas heridas, quienes posteriormente fueron trasladadas a diferentes casas de salud.
Sin embargo, durante la atención de la emergencia, los rescatistas también confirmaron que otras dos personas se encontraban sin signos vitales.
Una vez concluidas las labores de atención, el personal de Bomberos realizó la limpieza de la calzada para retirar los residuos del accidente y prevenir nuevos incidentes en este tramo de la vía.
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