Efectivos del Cuerpo de Bomberos de Manta acudieron a la Capitanía del Puerto para desplegar embarcaciones y atender la emergencia en un barco pesquero este jueves 26 de noviembre de 2026.

Cuatro hombres murieron y uno más resultó afectado la tarde de este jueves 26 de noviembre de 2026 tras inhalar gases tóxicos en el interior de un barco pesquero ubicado aproximadamente a un kilómetro de las costas de Manta, en Manabí.

En los primeros informes de la emergencia se manejó la hipótesis de una fuga de amoníaco.

Sin embargo, el jefe del Cuerpo de Bomberos de Manta, Julio Roca, precisó que las inspecciones realizadas en el lugar permitieron descartar la presencia de amoníaco u otros químicos en la embarcación.

Equipos de emergencia y unidades prehospitalarias se desplegaron en la Capitanía del Puerto de Manta para asistir a los afectados tras la inhalación de gases en un barco pesquero este 26 de noviembre de 2026. Redes Sociales

Gases por división

De acuerdo con la explicación de Roca, los trabajadores se encontraban en un compartimiento del barco destinado al almacenamiento de pescado cuando quedaron expuestos a los gases.

El oficial señaló que el análisis del producto genera gases que pueden acumularse en espacios cerrados, lo que habría provocado la intoxicación y la pérdida del conocimiento de los hombres.

El incidente ocurrió a cerca de un kilómetro de las costas de Manta, donde cuatro trabajadores fallecieron al quedar expuestos a gases acumulados en un compartimiento de almacenamiento de pescado. Redes Sociales

Operativo de rescate

Para atender la emergencia, unidades del Cuerpo de Bomberos de Manta se trasladaron hasta la Capitanía del Puerto.

Desde allí desplegaron lanchas y equipos especializados —incluidas unidades de atención prehospitalaria y materiales peligrosos— para llegar hasta la embarcación.

Los organismos de socorro ejecutaron labores de rescate, instalación de un panel de descontaminación y recuperación de los cuerpos, mientras que el quinto trabajador afectado fue trasladado a una casa de salud.