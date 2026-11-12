Tormentas eléctricas en Guayaquil: ¿qué protegen los pararrayos?

Las tormentas eléctricas que acompañan las fuertes lluvias en Guayaquil han dejado cientos de descargas en cortos periodos y provocado novedades en instalaciones eléctricas.

La mañana de este jueves 12 de noviembre, un transformador se incendió en Sauces 4, en el norte de la ciudad, después de que moradores reportaran la caída de un rayo sobre el equipo.

El incidente provocó la interrupción del servicio eléctrico en Sauces 4 y parte de Guayacanes. Personal de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) acudió al sitio para atender la emergencia y reemplazar el transformador afectado.

Guayaquil registró más de 500 rayos en 30 minutos

La actividad eléctrica ha sido intensa durante las últimas semanas. Uno de los episodios más fuertes ocurrió la madrugada del 26 de octubre de 2026, cuando la plataforma de monitoreo meteorológico Amaru registró 506 rayos en 30 minutos en Guayas, cerca del entorno metropolitano de Guayaquil.

Las descargas también han provocado preocupación por los posibles daños en viviendas, transformadores y equipos eléctricos. Ante este escenario, Álex Anchundia, gerente general de Segura EP, explicó que la ciudad cuenta con pararrayos instalados en determinadas infraestructuras.

¿Cuántos pararrayos tiene Guayaquil?

En la ciudad existen pararrayos instalados por empresas privadas, industrias y aeropuertos. También hay dispositivos en algunas infraestructuras públicas, como hospitales y edificios.

Sin embargo, no existe un registro completo de la cantidad de estos equipos. Así lo explicó Anchundia al señalar: «No hay un censo total de cuántos pararrayos podemos tener en Guayaquil».

El funcionario aclaró que estos dispositivos no protegen barrios o sectores completos, sino las estructuras donde están instalados.

"El pararrayos lo que hace es proteger esa infraestructura. No es que da un espacio de que, por ejemplo, yo estoy a 100 metros y mientras esté a 100 metros de un pararrayos estoy protegida". Alex Anchundia

¿Cómo funciona un pararrayos?

Un pararrayos está diseñado para recibir una descarga eléctrica y conducirla de forma controlada hacia tierra mediante un sistema de cables y puesta a tierra.

De esta manera, busca evitar que la descarga afecte directamente a la estructura protegida y provoque daños o incendios. Su efectividad depende de que el sistema esté correctamente instalado y diseñado para esa infraestructura.

Por ello, la presencia de un pararrayos en un edificio no significa que las viviendas o construcciones cercanas estén protegidas ante la caída de rayos.

¿Cómo calcular la distancia de una tormenta eléctrica?

Anchundia explicó que existe un cálculo sencillo que permite estimar qué tan cerca se encuentra una tormenta eléctrica.

Para hacerlo, se deben contar los segundos entre el momento en que se observa el destello del rayo y cuando se escucha el trueno.

"Si dentro de los primeros tres segundos nosotros oímos ya el ruido del rayo, quiere decir que estamos dentro de un kilómetro de distancia de donde están cayendo los rayos. Si en este caso contamos a seis segundos, quiere decir que estamos a dos kilómetros". Alex Anchundia

Este cálculo permite tener una referencia aproximada de la distancia de la descarga, pero no significa que exista un margen seguro para permanecer en exteriores.

¿Qué hacer durante una tormenta eléctrica?

El gerente general de Segura EP advirtió que permanecer a la intemperie o en espacios abiertos representa uno de los mayores riesgos durante estos fenómenos.

«Estar a la intemperie, estar en un espacio abierto. Eso es lo más peligroso en estas circunstancias que estamos viviendo», señaló Anchundia.

Entre las principales recomendaciones para protegerse están:

1 Buscar refugio dentro de una vivienda o edificación cerrada cuando se presenten rayos y truenos. Compartir 2 Alejarse de ventanas, balcones y espacios abiertos mientras dure la tormenta. Compartir 3 Evitar el contacto con el agua, incluidos grifos, duchas y tuberías. Compartir 4 No manipular aparatos eléctricos conectados a tomacorrientes durante las descargas. Compartir 5 No refugiarse bajo árboles, postes o estructuras metálicas. Compartir 6 Mantenerse bajo techo al menos 30 minutos después del último trueno. Compartir

Anchundia también advirtió sobre los riesgos de utilizar celulares mientras están conectados a la corriente eléctrica y recordó que las descargas pueden provocar incidentes incluso dentro de las viviendas.

Las tormentas eléctricas pueden representar un peligro tanto para las personas que permanecen en espacios abiertos como para las instalaciones y equipos eléctricos. Por ello, las autoridades recomiendan mantener las medidas de prevención durante los episodios de lluvia acompañados de rayos y truenos.