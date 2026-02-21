IESS habilita 4 000 turnos diarios más para consultas médicas

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció la habilitación de 4 000 turnos diarios adicionales para citas médicas en su red de atención, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y mejorar la atención en consultorios y especialidades. La medida responde a un plan de fortalecimiento de los servicios de salud implementado por la entidad.

Según el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, la ampliación de turnos permitirá distribuir de manera más eficiente la demanda de atención en las unidades médicas a nivel nacional, especialmente en áreas como medicina general, pediatría y otras especialidades frecuentes. Esta estrategia se suma a otras acciones previas para optimizar la programación de citas, agilizar los procesos de atención y responder a las necesidades de afiliados y beneficiarios.

El sistema de asignación de turnos se mantiene a través de la página web institucional y los centros de atención, donde los asegurados pueden gestionar sus citas médicas. La entidad recordó que las nuevas medidas buscan, además, garantizar acceso oportuno a consultas para pacientes crónicos y con patologías que requieren seguimiento constante.