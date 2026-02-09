IESS anuncia entrega de más de tres millones de medicamentos y compra de nuevos insumos

El IESS anunció la compra de nuevos medicamentos para entregarlos en la red de salud a escala nacional.

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) informó este lunes 9 de febrero del 2026 sobre la recepción y adquisición de nuevos medicamento para abastecer a las casas de salud a escala nacional.

La entidad anunció que entregó más de tres millones de unidades de medicamentos en hospitales de su red en todo el país. En total se invirtió más de 38 000 dólares, indicó la entidad en un comunicado de prensa.

Según dijo, estas entregas corresponden a 14 órdenes de compra emitidas en 2025 que se encontraban pendientes de cumplimiento.

Además, el IESS inició un segundo proceso de adquisición de 124 medicamentos a través del catálogo electrónico, bajo la modalidad de compra centralizada. Este procedimiento contempla ocho entregas programadas hasta finales de marzo, con una inversión estimada de 29,5 millones de dólares.

La primera entrega está prevista para los últimos días de febrero y contempla un total de 212’294.307 unidades.

Estos medicamentos están destinados al tratamiento de enfermedades crónicas y agudas, entre ellas afecciones cardiovasculares, infecciosas, endocrinas, inflamatorias y metabólicas, así como trastornos relacionados con el sistema inmunológico.

En paralelo, el IESS señaló que se gestionó la entrega de medicamentos antirretrovirales en los diez establecimientos de salud que brindan atención especializada a pacientes con VIH.

De acuerdo con la institución, esta adquisición permitirá cubrir los esquemas completos de tratamiento por un periodo aproximado de seis meses.

El abastecimiento de insumos médicos ha sido uno de los temas recurrentes en el sistema de seguridad social, especialmente por los reclamos de usuarios sobre la falta de fármacos en algunos hospitales y dispensarios.