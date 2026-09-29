10 hechos violentos que han golpeado Colombia en agosto y septiembre de 2026

Agentes de policía inspeccionan los restos de un camión tras la explosión de un coche bomba cerca de una estación de Policía en Cúcuta, Colombia

Colombia atraviesa una escalada de violencia, marcada por asesinatos, ataques de grupos armados contra instalaciones policiales y militares, uso de drones con explosivos y acciones contra la población civil.

Uno de los principales focos se encuentra en Santa Marta, donde las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como ‘Los Pachenca’, protagonizaron acciones violentas después de la muerte de alias ‘Cholo’, señalado como segundo cabecilla de la organización, durante un operativo de la fuerza pública el 21 de septiembre de 2026.

Entonces, el 22 de septiembre, ese grupo desató una ola de violencia en la zona. En esa ciudad se registraron quema de vehículos, intimidaciones a establecimientos comerciales, amenazas con armas, interrupciones del transporte público, entre otros hechos que han causado zozobra en la población

La respuesta del Gobierno colombiano incluyó el despliegue de 1 100 efectivos en la ciudad y un refuerzo de las operaciones de seguridad, el 22 de septiembre.

Los atentados con drones aumentaron

Una de las modalidades que más preocupa a las autoridades colombianas es el uso de drones cargados con explosivos.

Según un balance de la fuerza pública publicado por El Tiempo, hasta el 15 de septiembre de 2026 se contabilizaron 292 ataques con drones atribuidos a grupos armados, cifra que supera los 277 registrados durante todo 2025.

Estos ataques han dejado muertos y heridos, además de daños en infraestructura estatal y afectaciones a la población.

Ataques al nuevo Gobierno

Abelardo De La Espriella asumió la Presidencia de Colombia el 7 de agosto de 2026 para el periodo 2026-2030. Un día después de la investidura se perpetraron dos ataques con explosivos en el Cauca y el Cesar.

De La Espriella ha implementado una política radical de mano dura contra las organizaciones criminales, ofreciendo atacar y combatir frontalmente a todos los grupos armados ilegales sin distinciones.

El Ejecutivo decidió poner fin a los diálogos iniciados durante la administración de Gustavo Petro con tres grupos armados.

“He tomado esta decisión porque no existe una voluntad real y verificable de paz, mucho menos de reinserción a la vida civil o de sometimiento serio a la Justicia que justifique mantenerlas”, indicó el nuevo Mandatario colombiano.

¿Qué ocurre en Colombia?

Felipe Botero, director de la Oficina Regional Andina de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, indicó que el nuevo Gobierno colombiano ha cambiado el enfoque para combatir el crimen organizado.

"Hay una reanudación más proactiva de los ataques de las fuerzas a los grupos climinales y por consiguiente una respuesta por parte de los grupos frente a la ofensiva del Gobierno", señaló Botero.

"Cada vez estamos viendo más bombardeos, acciones más coordinadas, capturas, y por lo tanto van a haber acciones de violencia", añadió el especialista.

Katherine Herrera, consultora política en seguridad y defensa y docente universitaria, indicó que no se puede responsabilizar la ola de violencia a la llegada del nuevo Gobierno. Pues ella condera que De La Espriella recibió una Colombia ya golpeada por la violencia

Sin embargo, considera que "cuando existe una política de mano dura, acciones militares, policiales, obviamente va a implicar una reacción por parte de las estructuras criminales".

"Estamos en un momento en que la violencia es utilizada como un medidor de visibilidad de capacidades que tienen estos actores criminales para atacar al actor estatal. Es para mandar un mensaje de que cuentan con armas, con dinero, con tecnología", indicó Herrera.

La experta considera que para frenar el avance de los grupos ilegales es necesario aplicar inteligencia estratégica, inteligencia financiera y frenar el lavado de activos.

Cronología de hechos violentos en agosto y septiembre 2026

Un día después de la posesión presidencial, un ataque con explosivos destruyó un peaje en la vía Panamericana, en el sector de Mondomo, afectando la movilidad entre Cali y Popayán.

Otro ataque se registró contra la subestación de Policía de San Roque, en Cesar. Un subintendente murió.

Un ataque con drones cargados de explosivos contra militares en Ábrego, en Norte de Santander, dejó un uniformado muerto y cinco heridos. El hecho fue atribuido preliminarmente a un frente del ELN.

Más de 40 drones con explosivos fueron lanzados contra tropas del Ejército en la zona rural de Pelaya, Cesar. Dos soldados resultaron heridos.

La estación de Policía de Pailitas, Cesar, fue atacada con drones cargados de explosivos. Tres uniformados resultaron heridos.

Un coche bomba explotó frente a una estación policial en Los Patios, Norte de Santander. El ataque dejó un civil muerto y 11 personas heridas.

Un ataque con drones contra el cantón militar Trapiche, en Ocaña, Norte de Santander, dejó tres militares muertos y cuatro heridos.

Tras un operativo en Santa Marta en el que murieron siete integrantes de las ACSN, incluido alias ‘Cholo’, se registraron vehículos incendiados, amenazas a comerciantes y bloqueos.

Un ataque con explosivos provocó el descarrilamiento de un tren de Cerrejón en La Guajira, Colombia, y dejó al menos 20 vagones destruidos.