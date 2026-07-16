Volcamiento en la vía a la Costa deja dos adultos mayores heridos

Dos adultos mayores resultaron heridos la noche del 15 de julio, luego de que la camioneta en la que se movilizaban se volcara en la vía a la Costa, en Guayaquil.

El siniestro ocurrió a la altura del retorno 1,5, en las inmediaciones de la urbanización Punta Esmeralda, en sentido hacia Puerto Azul.

Por causas que aún no han sido determinadas por las autoridades, la camioneta terminó volcada sobre la calzada, lo que motivó la intervención de equipos de emergencia y agentes de tránsito.

Los dos ocupantes del automotor, ambos adultos mayores, sufrieron lesiones y recibieron atención médica en el lugar por parte de personal paramédico.

Autoridades investigan el hecho

Hasta el momento, no se ha informado sobre otros vehículos involucrados ni se han revelado las causas del accidente.

Las tareas concluyeron durante la madrugada de este jueves. Autoridades informaron que el vehículo había sido retirado y que el tránsito quedó habilitado en ese tramo de la vía a la Costa.

Las investigaciones continúan para establecer las circunstancias que originaron el volcamiento.