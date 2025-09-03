ONU: Al menos 21 000 niños han quedado discapacitados en Gaza desde que empezó la guerra

la guerra entre Israel y Hamás en la franja de Gaza empezó hace 23 meses

Al menos 21 000 niños han quedado discapacitados en Gaza desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás hace casi 23 meses, según el Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).

Unos 40 500 niños han sufrido "heridas provocadas por la guerra" en los casi dos años transcurridos desde que estalló el conflicto. Más de la mitad de ellos han quedado discapacitados, precisó este comité compuesto por expertos que se reúne dos veces al año en Ginebra.

El comité instó a Israel a adoptar medidas específicas para proteger a los niños con discapacidades contra los ataques e implementar protocolos de evacuación que tomen en cuenta a estas personas.

Tras analizar la situación, el CDPD notó que las órdenes de evacuación israelíes en Gaza son "a menudo inaccesibles" para las personas con discapacidad auditiva o visual, "lo que hace imposible su evacuación".

Los expertos también describieron casos de "personas con discapacidad obligadas a huir en condiciones inseguras e indignas, como arrastrándose por la arena o el barro sin ayuda para desplazarse".

El comité señaló además que las restricciones a la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza afectan de manera desproporcionada a las personas con discapacidad.

El Comité declaró haber sido informado de al menos 157 114 personas heridas, de las cuales más del 25 % corren el riesgo de sufrir discapacidades de por vida, entre el 7 de octubre de 2023 y el 21 de agosto de 2025.

La Franja de Gaza se encuentra sumida en una guerra desencadenada por el ataque del movimiento islamista palestino Hamás en Israel el 7 de octubre de 2023.