Más de 20 heridos en una ataque israelí a un hospital en la Franja de Gaza este lunes 25 de agosto

Cuatro periodistas fallecieron en un ataque a un hospital en la Franja de Gaza.

El Ejército israelí dijo este lunes 25 de agosto del 2025 que lamenta "cualquier daño a individuos no involucrados" tras su ataque contra el Hospital Nasser de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en el que ha muerto una veintena de personas, entre ellas cuatro periodistas.

"Las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) lamentan cualquier daño a individuos no involucrados y no atacan a periodistas como tales. Las FDI tratan de mitigar el daño a los individuos no involucrados lo máximo posible", detalla un comunicado castrense, añadiendo que se realizará una investigación sobre lo sucedido.

Además de los cuatro periodistas, que trabajaban para medios internacionales y fueron atacados en el lugar desde el que solían hacer conexiones en directo. En el bombardeo murieron un estudiante de medicina, un empleado de seguridad del hospital y un rescatista de la Defensa Civil gazatí.

En su mensaje, el Ejército dijo que el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, ordenó realizar una investigación inicial "lo antes posible", sin dar más detalles sobre el objetivo del ataque, aunque confirmó que fue dirigido contra "el área del Hospital Nasser".

A lo largo de la guerra en Gaza, Israel ha matado a decenas de periodistas, trabajadores humanitarios y personal médico. Suele acusar a las víctimas de ser miembros de Hamás o de representar algún tipo de amenaza para las tropas.

Las agencias de noticias Associated Press (AP) y Reuters, y la televisión catarí Al Jazeera, confirmaron hoy el fallecimiento de trabajadores o colaboradores en el ataque contra el Nasser.

El ataque consistió en dos impactos y el primero de ellos mató a un camarógrafo de Reuters, que se encontraba en la escalera trabajando. Tras el bombardeo, colegas periodistas y también rescatistas acudieron a atenderle, cuando recibieron un segundo impacto.

Según el Gobierno gazatí, ya son 244 los periodistas y comunicadores asesinados en Gaza desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, en inglés) ha registrado la muerte de al menos 192 reporteros.

Este organismo estadounidense, con sede en Nueva York, afirma que la ofensiva israelí en la Franja Gaza se ha convertido desde su inicio en octubre de 2023 en una de las guerras más mortíferas desde hace décadas para los periodistas. EFE