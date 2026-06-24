Casi 70 000 hogares se quedan sin electricidad en Francia por la ola de calor

Cerca de 70.000 hogares permanecen sin electricidad en el oeste de Francia por la intensa ola de calor.

Unos 68.000 hogares permanecían sin electricidad el miércoles en el oeste de Francia debido a un incidente relacionado con la ola de calor que atraviesa el país, anunció la prefectura.

"El origen del incidente es accidental y está relacionado con las altas temperaturas que se registran actualmente. Este incidente no ha causado ningún herido", declaró la prefectura del departamento de Finisterre, en la región de Bretaña, en un comunicado.

Se espera que el suministro se restablezca por completo antes de final de día o incluso después.

Finisterre es uno de los 58 departamentos franceses en alerta roja por ola de calor que continúa este miércoles.

La temperatura máxima rozó los 40 °C el martes en Ergué-Gabéric, una de las localidades del departamento, un nivel excepcional en esta región junto al mar donde el clima suele ser muy templado.

Europa se prepara para un nuevo día de ola de calor asfixiante que ha batido récords, dejado a decenas de miles de personas sin electricidad y disparado las ventas de aires acondicionados en un continente poco acostumbrado y mal preparado para afrontar temperaturas tan elevadas.