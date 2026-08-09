Crisis en Barcelona SC: entre el ajuste económico, sin resultados y la inestabilidad de la directiva
La inestabilidad en la cúpula administrativa de Barcelona se convirtió en el primer gran detonante de esta crisis prolongada y sin resultados.
La directiva de Barcelona en una de las reuniones con los socios del club.
Tomado de redes sociales
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Actualizada:
09 ago 2026 - 08:30
Barcelona Sporting Club atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia, donde los problemas de gestión directiva y los severos aprietos económicos han convergido para condicionar seriamente su protagonismo deportivo. Los resultados deportivos están cada vez más lejos.
En la temporada 2026 ya quedó eliminado de la Copa Libertadores, en el campeonato Nacional es casi imposible que entre a pelear por el título y en el único torneo que puede pelar es la Copa Ecuador. Pero también está en peligro de quedarse fuera por alineación indebida en el triunfo ante
Tras años de sostener plantillas de alto costo y sostener una estructura financiera al límite de sus capacidades, la realidad institucional terminó por pasarle factura al equipo más popular del Ecuador, obligando a replantear por completo la estrategia para garantizar la viabilidad del club.
La inestabilidad en la cúpula administrativa se convirtió en el primer gran detonante de esta crisis prolongada. Desde el convulso proceso electoral y los vacíos legales para la inscripción de directivas ante el Ministerio, hasta los continuos cambios en la presidencia y la activación de sucesiones estatutarias para evitar acefalías, la dirigencia ha tenido que operar bajo un ambiente de constante incertidumbre. Esta falta de continuidad institucional terminó debilitando el liderazgo interno y afectando directamente la toma de decisiones estratégicas.
A la fragilidad de los despachos se sumó un frente judicial que salpicó de lleno el día a día de la institución canaria. Las investigaciones fiscales y procesos legales que involucraron a miembros clave de la alta dirigencia no solo mancharon la imagen corporativa del club, sino que generaron un bloqueo administrativo inaudito.
Ante este escenario, la institución se vio forzada a reestructurar apresuradamente su mando operativo con el objetivo prioritario de mantener habilitada la personería jurídica y evitar sanciones por parte de la FEF y la LigaPro.
La debilidad financiera de Barcelona
El aspecto financiero representa, sin duda, la herida más profunda dentro de la crisis canaria. La acumulación histórica de pasivos, demandas interpuestas por expersonales técnicos y futbolistas ante organismos internacionales, y la estrecha supervisión de los mecanismos de control económico de la LigaPro, terminaron por estrangular la liquidez de la institución.
Barcelona se encontró de repente ante la obligación imperiosa de sanear sus cuentas para evitar la resta de puntos y suspensiones en el plano local.
El impacto de este ahogo presupuestario se reflejó de manera drástica en el armado del plantel profesional, alcanzando su punto más crítico con un drástico recorte para el presupuesto de la temporada.
Tras haber manejado cifras superiores a los 14 millones de dólares en años anteriores, la institución tuvo que reducir su masa salarial a menos de la mitad, marcando el presupuesto más bajo en más de década y media. Esta política de austera reestructuración obligó a rescindir contratos altos y a prescindir de figuras de primer nivel.
Esta apretada realidad económica estuvo directamente encadenada al rendimiento deportivo y a la pérdida de ingresos clave en el panorama internacional. Al no lograr la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, la institución dejó de percibir millones de dólares indispensables en concepto de premios otorgados por Conmebol y recaudaciones por taquilla.
Sin esa inyección de capital fresco, el modelo de financiamiento tradicional del equipo colapsó, acelerando el plan de emergencia y la austeridad.
En el ámbito estrictamente deportivo, la inestabilidad dirigencial y los recortes financieros provocaron una notoria irregularidad sobre el campo de juego.
El continuo desfile de directores técnicos y la rotación constante de futbolistas impidieron la consolidación de un proyecto futbolístico a largo plazo. La falta de títulos recientes en el torneo local y los tempranos tropiezos en torneos internacionales avivaron la impaciencia de la hinchada, aumentando la presión sobre una dirigencia exhausta y sin mayor margen de maniobra.
Frente a este complejo panorama, el futuro inmediato de Barcelona Sporting Club dependerá exclusivamente de la capacidad de sus actuales administradores para llevar a cabo una reestructuración transparente y rigurosa.
Encontrar el equilibrio entre el saneamiento de las deudas históricas, la estabilidad jurídica y el mantenimiento de un equipo competitivo en la cancha es el gran desafío. La institución se encuentra en una encrucijada histórica donde la disciplina financiera ya no es una opción negociable, sino la única vía para asegurar su supervivencia y grandeza.
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