Crisis en Barcelona SC: entre el ajuste económico, sin resultados y la inestabilidad de la directiva

La directiva de Barcelona en una de las reuniones con los socios del club.

Barcelona Sporting Club atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia, donde los problemas de gestión directiva y los severos aprietos económicos han convergido para condicionar seriamente su protagonismo deportivo. Los resultados deportivos están cada vez más lejos.

En la temporada 2026 ya quedó eliminado de la Copa Libertadores, en el campeonato Nacional es casi imposible que entre a pelear por el título y en el único torneo que puede pelar es la Copa Ecuador. Pero también está en peligro de quedarse fuera por alineación indebida en el triunfo ante

Tras años de sostener plantillas de alto costo y sostener una estructura financiera al límite de sus capacidades, la realidad institucional terminó por pasarle factura al equipo más popular del Ecuador, obligando a replantear por completo la estrategia para garantizar la viabilidad del club.

La inestabilidad en la cúpula administrativa se convirtió en el primer gran detonante de esta crisis prolongada. Desde el convulso proceso electoral y los vacíos legales para la inscripción de directivas ante el Ministerio, hasta los continuos cambios en la presidencia y la activación de sucesiones estatutarias para evitar acefalías, la dirigencia ha tenido que operar bajo un ambiente de constante incertidumbre. Esta falta de continuidad institucional terminó debilitando el liderazgo interno y afectando directamente la toma de decisiones estratégicas.

Presupuestos Barcelona SC 2023-2026 Evolución Presupuestaria Plantilla Profesional de Barcelona Sporting Club (2023 - 2026) LigaPro Ecuador Año Presupuesto (USD) Variación Contexto Financiero & Gestión 2023 $12,300,000 Base Mantenimiento de plantilla competitiva post-subcampeonato 2022 y participación directa en fase de grupos de Copa Libertadores. 2024 $14,200,000 +15.4% Incremento de inversión en el plantel con la llegada de la directiva de Antonio Álvarez y renovaciones de contratos clave. 2025 $14,000,000 -1.4% Mantenimiento de alta masa salarial bajo estricta fiscalización del control económico de LigaPro. 2026 $5,000,000 - $6,000,000 -58.0% Ajuste histórico: Fuerte plan de austeridad tras no clasificar directo a fase de grupos de Libertadores y recortes masivos en salarios.

A la fragilidad de los despachos se sumó un frente judicial que salpicó de lleno el día a día de la institución canaria. Las investigaciones fiscales y procesos legales que involucraron a miembros clave de la alta dirigencia no solo mancharon la imagen corporativa del club, sino que generaron un bloqueo administrativo inaudito.

Ante este escenario, la institución se vio forzada a reestructurar apresuradamente su mando operativo con el objetivo prioritario de mantener habilitada la personería jurídica y evitar sanciones por parte de la FEF y la LigaPro.

La debilidad financiera de Barcelona

El aspecto financiero representa, sin duda, la herida más profunda dentro de la crisis canaria. La acumulación histórica de pasivos, demandas interpuestas por expersonales técnicos y futbolistas ante organismos internacionales, y la estrecha supervisión de los mecanismos de control económico de la LigaPro, terminaron por estrangular la liquidez de la institución.

Barcelona se encontró de repente ante la obligación imperiosa de sanear sus cuentas para evitar la resta de puntos y suspensiones en el plano local.

El impacto de este ahogo presupuestario se reflejó de manera drástica en el armado del plantel profesional, alcanzando su punto más crítico con un drástico recorte para el presupuesto de la temporada.

Tras haber manejado cifras superiores a los 14 millones de dólares en años anteriores, la institución tuvo que reducir su masa salarial a menos de la mitad, marcando el presupuesto más bajo en más de década y media. Esta política de austera reestructuración obligó a rescindir contratos altos y a prescindir de figuras de primer nivel.

Esta apretada realidad económica estuvo directamente encadenada al rendimiento deportivo y a la pérdida de ingresos clave en el panorama internacional. Al no lograr la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, la institución dejó de percibir millones de dólares indispensables en concepto de premios otorgados por Conmebol y recaudaciones por taquilla.

Últimos Presidentes de Barcelona SC Presidentes Recientes Historial de gestión directiva de Barcelona Sporting Club Barcelona SC Presidente Periodo Observaciones / Hitos Principales Miguel Montalvo 2026 – Presente Asumió la presidencia tras actuar inicialmente como presidente subrogante debido a las licencias y posterior renuncia de Antonio Álvarez. Antonio Álvarez 2024 – 2026 Asumió tras ganar las elecciones en mayo de 2024. Su gestión estuvo marcada por litigios de inscripción legal y presiones institucionales. Presentó su renuncia en agosto de 2026. Ricardo Muñoz Olvera 2024 Designado como interventor temporal por la FEF e inscrito ante el Ministerio del Deporte a inicios de 2024 para garantizar la operatividad legal durante el litigio electoral. Carlos Alfaro Moreno 2019 – 2023 Encabezó la directiva que obtuvo la LigaPro 2020 (Estrella 16) y alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores en 2021. José Francisco Cevallos 2015 – 2019 Campeón de la Serie A de Ecuador en 2016 (Estrella 15) y semifinalista de la Copa Libertadores 2017. Antonio Noboa 2011 – 2015 Obtuvo el campeonato nacional de la Serie A en 2012 (Estrella 14), cortando una sequía de 14 años sin títulos locales. Alfonso Harb 2010 – 2011 Presidió de forma interina tras la dimisión de la directiva previa y lideró la transición hacia las elecciones de 2011. Eduardo Maruri 2007 – 2010 Encabezó la reestructuración mediática y comercial del club; renunció antes de culminar su periodo en diciembre de 2010.

Sin esa inyección de capital fresco, el modelo de financiamiento tradicional del equipo colapsó, acelerando el plan de emergencia y la austeridad.

En el ámbito estrictamente deportivo, la inestabilidad dirigencial y los recortes financieros provocaron una notoria irregularidad sobre el campo de juego.

El continuo desfile de directores técnicos y la rotación constante de futbolistas impidieron la consolidación de un proyecto futbolístico a largo plazo. La falta de títulos recientes en el torneo local y los tempranos tropiezos en torneos internacionales avivaron la impaciencia de la hinchada, aumentando la presión sobre una dirigencia exhausta y sin mayor margen de maniobra.

Frente a este complejo panorama, el futuro inmediato de Barcelona Sporting Club dependerá exclusivamente de la capacidad de sus actuales administradores para llevar a cabo una reestructuración transparente y rigurosa.

Encontrar el equilibrio entre el saneamiento de las deudas históricas, la estabilidad jurídica y el mantenimiento de un equipo competitivo en la cancha es el gran desafío. La institución se encuentra en una encrucijada histórica donde la disciplina financiera ya no es una opción negociable, sino la única vía para asegurar su supervivencia y grandeza.